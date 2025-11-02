Search
El Gobierno entregó biocontenedores de mosca del mediterráneo en una escuela de San Carlos

Más de 35.000 estudiantes de sexto grado, en 874 escuelas, recibieron biocontenedores para observar y comprender el ciclo biológico de la mosca del Mediterráneo y su método de control.

En la Escuela 1-605 Matías Zapiola del departamento San Carlos culminó la entrega de biocontenedores en el actual ciclo académico. Más de 35.000 estudiantes de sexto grado, en 874 escuelas, recibieron biocontenedores para observar y comprender el ciclo biológico de la mosca del Mediterráneo.

Se trata del proyecto que desarrollan en conjunto la Dirección General de Escuelas (DGE) y el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (Iscamen), con el objetivo de que los estudiantes de sexto grado trabajen la problemática de la mosca del Mediterráneo y la importancia de la sanidad vegetal, en el área de Ciencias Naturales.

Este año se alcanzó a la totalidad de los estudiantes de la provincia de establecimientos públicos, privados, albergues y especiales de la provincia. La propuesta está orientada a la transferencia de saberes y la generación de conciencia en los jóvenes mendocinos y sus familias respecto de la necesidad de proteger el patrimonio agroecológico de Mendoza y su importancia para la economía local.

Los biocontenedores son cajas de cartón que contienen pupas o capullos de moscas del Mediterráneo esterilizadas, producidas en la Bioplanta de insectos estériles de Santa Rosa. Están impresos con información e instrucciones para su utilización y cuentan con una ventana de visualización para que los alumnos realicen un proceso científico de seguimiento, observación y aprendizaje del ciclo biológico de los insectos.

Posteriormente, cuando se produce el nacimiento de las moscas de los frutos dentro de los biocontenedores, los niños las liberan al medio ambiente como herramienta de control para la plaga.

