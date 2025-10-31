El Gobierno enfrenta un nuevo vencimiento con el FMI por US$ 822 millones

El Gobierno argentino deberá abonar el lunes US$ 822 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses correspondientes al crédito de US$ 45.000 millones contraído en 2018. Este compromiso no puede ser postergado, a diferencia de los vencimientos de capital, y deberá cubrirse con reservas internacionales.

El Banco Central utilizará parte de sus reservas brutas, que al jueves ascendían a US$ 40.495 millones, para cumplir con esta obligación. Estas reservas fueron reforzadas por un préstamo firmado en abril por US$ 20.000 millones, que sirvió como respaldo financiero ante los próximos vencimientos.

En total, los compromisos externos de noviembre suman US$ 1.038 millones, considerando además US$ 217 millones que vencen con otros organismos multilaterales.

El Ministerio de Economía había anticipado que implementará un programa de recompra de reservas, aunque este pago afectará la capacidad inmediata de fortalecimiento del stock del Banco Central.

En principio, el pago estaba previsto junto con un desembolso de alrededor de US$ 1.000 millones del propio FMI, correspondiente a una nueva revisión del acuerdo vigente. No obstante, la última negociación con el organismo —que relajó las metas de acumulación de reservas— también postergó las auditorías hasta enero de 2026, lo que implica que no habrá nuevos giros hasta esa fecha.

Así, el Gobierno enfrenta una reducción temporal de reservas en un contexto económico ajustado y con la mirada puesta en mantener la relación con el FMI mientras se avanza en la revisión del programa financiero.