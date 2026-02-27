Search
Instagram Facebook Twitter
Imagen ilustrativa.

El Gobierno endureció el régimen de asistencia en primarias: será obligatorio cumplir con el 90% de las clases

El nuevo sistema clasifica el cumplimiento de los estudiantes en cinco niveles según su porcentaje de concurrencia.

A través de la Resolución 311, la Dirección General de Escuelas (DGE) lanzó una nueva normativa que redefine las reglas de puntualidad y permanencia para los alumnos de Nivel Primario. La medida establece un piso de asistencia anual del 90%, dejando sin efecto el reglamento que regía desde 2016.

La nueva disposición no solo busca contabilizar días, sino tratar la presencialidad como una “variable pedagógica central” para garantizar que los estudiantes no pierdan el hilo de su aprendizaje.

El nuevo sistema clasifica el cumplimiento de los estudiantes en cinco niveles según su porcentaje de concurrencia:

  1. Óptima: 95% a 100%
  2. Buena: 85% a 94%
  3. Regular: 81% a 84%
  4. Riesgo Académico: 76% a 80% (Requiere firma de acta compromiso por los padres).
  5. Crítica: Menos del 75%.

Uno de los puntos más estrictos de la resolución es que el rendimiento académico no será suficiente para evitar la escuela en verano si no se cumple con la asistencia.

Aquellos estudiantes que al 15 de noviembre no alcancen al menos el 80% de presencialidad, tendrán la obligación de asistir al período de intensificación en diciembre, incluso si tienen todas sus materias aprobadas. El objetivo es recuperar el tiempo pedagógico perdido durante el año.

La normativa contempla casos especiales para no perjudicar injustamente a los alumnos:

  • Justificaciones: Se aceptarán inasistencias por motivos médicos certificados y para deportistas federados con aval oficial.
  • Escolaridad Protegida: Se mantiene un esquema flexible para estudiantes con Certificado Único de Discapacidad (CUD) o condiciones médicas que exijan trayectorias alternativas.
  • El “Líder de Asistencia”: Cada escuela contará con esta nueva figura, encargada de monitorear los casos de ausentismo y activar los protocolos de intervención antes de que la situación sea crítica.

Con este cambio, el gobierno escolar refuerza la idea de que la educación es un derecho, pero también una responsabilidad compartida que comienza con el simple acto de estar presente en el aula.

ETIQUETAS:

DGEclasesasistencia

+ Noticias

El Gobierno endureció el régimen de asistencia en primarias: será obligatorio cumplir con el 90% de las clases

Por: Redacción NDI

crecimiento

Tunuyán invita a emprendimientos deportivos a ser parte de la agenda municipal 2026

Por: Redacción NDI

emocionante

La Municipalidad de San Carlos trabajó arduamente para la escuela Río Negro comience las clases

Por: Redacción NDI

control

Patrullaje preventivo: secuestraron plantas de marihuana en dos puntos de Tupungato

Por: Redacción NDI

prevención

La Policía secuestró un arma de fuego tras una persecución en Tupungato

Por: Redacción NDI

Murió Darío Lopérfido, exministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires

Por: Agustin Zamora
Instagram Facebook Twitter