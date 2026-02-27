El Gobierno endureció el régimen de asistencia en primarias: será obligatorio cumplir con el 90% de las clases

A través de la Resolución 311, la Dirección General de Escuelas (DGE) lanzó una nueva normativa que redefine las reglas de puntualidad y permanencia para los alumnos de Nivel Primario. La medida establece un piso de asistencia anual del 90%, dejando sin efecto el reglamento que regía desde 2016.

La nueva disposición no solo busca contabilizar días, sino tratar la presencialidad como una “variable pedagógica central” para garantizar que los estudiantes no pierdan el hilo de su aprendizaje.

El nuevo sistema clasifica el cumplimiento de los estudiantes en cinco niveles según su porcentaje de concurrencia:

Óptima: 95% a 100% Buena: 85% a 94% Regular: 81% a 84% Riesgo Académico: 76% a 80% (Requiere firma de acta compromiso por los padres). Crítica: Menos del 75%.

Uno de los puntos más estrictos de la resolución es que el rendimiento académico no será suficiente para evitar la escuela en verano si no se cumple con la asistencia.

Aquellos estudiantes que al 15 de noviembre no alcancen al menos el 80% de presencialidad, tendrán la obligación de asistir al período de intensificación en diciembre, incluso si tienen todas sus materias aprobadas. El objetivo es recuperar el tiempo pedagógico perdido durante el año.

La normativa contempla casos especiales para no perjudicar injustamente a los alumnos:

Justificaciones : Se aceptarán inasistencias por motivos médicos certificados y para deportistas federados con aval oficial.

Se aceptarán inasistencias por motivos médicos certificados y para deportistas federados con aval oficial. Escolaridad Protegida: Se mantiene un esquema flexible para estudiantes con Certificado Único de Discapacidad (CUD) o condiciones médicas que exijan trayectorias alternativas.

El “Líder de Asistencia”: Cada escuela contará con esta nueva figura, encargada de monitorear los casos de ausentismo y activar los protocolos de intervención antes de que la situación sea crítica.

Con este cambio, el gobierno escolar refuerza la idea de que la educación es un derecho, pero también una responsabilidad compartida que comienza con el simple acto de estar presente en el aula.