El Gobierno eliminó un límite clave para usar la tarjeta de crédito en el exterior

El Gobierno nacional avanzó con una nueva flexibilización del cepo cambiario y eliminó una de las principales restricciones vinculadas al uso de tarjetas de crédito en el exterior. La medida fue dispuesta por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y apunta a desregular los adelantos de efectivo fuera del país.

En concreto, la autoridad monetaria dejó sin efecto el límite que regía para retirar dinero en efectivo en el exterior con tarjetas emitidas en Argentina. Hasta ahora, los usuarios podían extraer un máximo de USD 50 por operación —o hasta USD 200 en países no limítrofes—, pero ese tope fue eliminado.

Qué cambia para quienes viajan al exterior

A partir de esta decisión, ya no existe un límite regulatorio específico para los adelantos de efectivo realizados con tarjetas de crédito o de compra fuera del país. Esto significa que los montos quedarán determinados por las condiciones de cada entidad financiera y el límite disponible de cada usuario.

El cambio no modifica otros aspectos del uso de tarjetas en el exterior, sino que se focaliza exclusivamente en las extracciones de dinero en cajeros automáticos fuera de Argentina.

Menos cepo en un contexto de estabilidad cambiaria

La eliminación de este tope forma parte de un paquete más amplio de medidas que buscan flexibilizar el mercado de cambios. En ese marco, el Gobierno avanzó también con beneficios para exportadores, ampliación de plazos para liquidar divisas y facilidades para operaciones financieras con el exterior.

Estas decisiones se dan en un contexto de relativa estabilidad del dólar, que permitió avanzar con una desregulación parcial del esquema cambiario vigente.

Qué implica en la práctica

Con esta modificación, el sistema deja de tener un límite fijo impuesto por normativa para retirar efectivo en el exterior con tarjeta. Sin embargo, las condiciones finales dependerán de cada banco o emisor, que seguirá definiendo los montos según el perfil del cliente.

En la práctica, la medida apunta a facilitar el acceso a dinero en el exterior para quienes viajan, aunque no implica una liberalización total del sistema cambiario, que continúa con otras regulaciones vigentes.