El Gobierno eliminó 900 mil planes y lanzó vouchers de capacitación: quiénes lo cobran y qué cambia

En una decisión que redefine la política social en Argentina, el Gobierno nacional confirmó la eliminación de 900.000 planes sociales y su reemplazo por un sistema de vouchers de capacitación, que comenzará a implementarse de manera inmediata. La medida fue oficializada por el Ministerio de Capital Humano, que apunta a modificar el esquema de asistencia vigente.

Según se informó, abril de 2026 será el último mes en que se pagarán los planes actuales (como cierre definitivo del sistema tradicional), funcionando como una etapa de transición antes de la entrada plena del nuevo modelo. Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es reducir la dependencia del Estado y promover la inserción laboral en el sector privado.

El nuevo esquema presenta cambios sustanciales: los vouchers no serán dinero de libre uso, sino créditos destinados exclusivamente a formación profesional (en instituciones previamente habilitadas). Además, los beneficiarios deberán cumplir con un mínimo del 80% de asistencia (condición obligatoria para sostener el beneficio) y el aporte tendrá una duración de 12 meses, con posibilidad de renovación solo si se acreditan avances concretos.

La medida impacta de lleno en quienes formaban parte de programas de emergencia, y el Ministerio adelantó que se cruzarán datos con registros laborales (para detectar incompatibilidades y evitar irregularidades). En ese sentido, desde la cartera remarcaron que “el Estado debe dejar de sostener la pobreza para pasar a impulsar el empleo genuino”, en línea con el nuevo enfoque.

Mientras organizaciones sociales advierten sobre un posible ajuste, el Gobierno defiende el sistema de vouchers digitales (que elimina intermediarios y busca mayor transparencia). Para acceder, los actuales beneficiarios deberán actualizar sus datos antes del 15 de abril, tras lo cual un sistema automático evaluará quiénes cumplen con los requisitos para ingresar al nuevo programa.