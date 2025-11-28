El Gobierno elimina la tarifa social y redefine los subsidios: cómo será el nuevo esquema desde 2026

El Gobierno Nacional presentó un nuevo esquema de subsidios energéticos que marca el fin de la segmentación actual y de los programas históricos como la Tarifa Social de Gas, el Programa Hogar y los niveles N1, N2 y N3. La propuesta forma parte de la transición hacia un sistema más focalizado, orientado exclusivamente a hogares vulnerables, y será sometida a una consulta pública de 15 días.

Según informó la Secretaría de Energía, el rediseño busca corregir irregularidades detectadas en el esquema vigente. El comunicado oficial señaló que más de 2.590.000 usuarios recibían subsidios como hogares de ingresos bajos sin cumplir los requisitos, entre ellos 370.000 solicitudes asociadas a personas fallecidas. También se registraron 15.518 hogares en countries y clubes de campo que accedían a la ayuda estatal.

El nuevo sistema establece solo dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, determinadas por el nivel de ingresos, el patrimonio y la condición socioeconómica. Los beneficiarios recibirán una bonificación sobre el valor de la energía, mientras que quienes no califiquen abonarán el costo pleno del servicio.

La ayuda estará dirigida a hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalentes a $3.641.397. Quienes ya están inscriptos en el RASE no deberán completar nuevamente el formulario: la información será migrada automáticamente con posibilidad de actualización mediante declaración jurada.

El esquema incorporará a 3.364.065 usuarios del Programa Hogar, que pasarán a recibir subsidios bajo reglas “más claras y homogéneas”. En el caso de la electricidad, los hogares alcanzados tendrán una bonificación del 50% sobre un bloque de 300 kWh mensuales en meses de mayor demanda y 150 kWh en períodos templados. Para el gas, el subsidio del 50% se aplicará solo entre abril y septiembre.

De forma extraordinaria, durante 2026 habrá una bonificación adicional del 25% en enero para ambos servicios. Ese componente se reducirá gradualmente hasta desaparecer en diciembre. “El Gobierno reafirma su decisión de avanzar hacia un sistema más justo, transparente y sostenible, donde la ayuda proteja a los hogares vulnerables”, señaló el comunicado oficial.