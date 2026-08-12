El Gobierno echó a una delegada de ATE del Hospital Central por usar historias clínicas sin autorización

El Gobierno de Mendoza despidió a una empleada del Hospital Central que se desempeñaba como delegada de ATE, luego de que un sumario administrativo determinara que había utilizado sin autorización información contenida en historias clínicas. La medida quedó formalizada este miércoles a través del Decreto 1433, publicado en el Boletín Oficial.

La persona cesanteada es Mirta Viviana Rodríguez, quien trabajaba en la Secretaría de Sala del Hospital Central y tenía acceso al sistema informático donde se encuentran las historias clínicas de los pacientes.

De acuerdo con lo establecido durante el proceso administrativo, la trabajadora habría extraído información médica de terceros y posteriormente la habría difundido como parte de presentaciones y denuncias vinculadas con reclamos personales y gremiales, las cuales fueron realizadas ante la Cámara de Diputados.

Para la administración provincial, el hecho de que Rodríguez pudiera acceder a esos datos por las tareas que desempeñaba en el hospital no implicaba que estuviera habilitada a utilizarlos con otros fines.

Qué determinó el sumario contra la empleada

La investigación administrativa consideró que la conducta atribuida a Rodríguez vulneró distintas normas relacionadas con la protección de la información médica y los datos personales.

Entre ellas, se tuvo en cuenta la Ley 26.529 de Derechos del Paciente, que establece el carácter confidencial de la información relacionada con la salud y protege el contenido de las historias clínicas.

También se invocó la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, que contempla un régimen especial para los denominados datos sensibles, entre ellos aquellos vinculados con la salud.

A esto se sumaron las obligaciones establecidas para los empleados públicos por el Decreto Ley 560/73, que establece el deber de reserva y custodia sobre la información a la que los agentes acceden por sus funciones.

De esta manera, el Gobierno sostuvo que la situación no se limitaba a una controversia relacionada con la actividad gremial, sino que involucraba el uso de información de terceros que se encontraba bajo resguardo del Estado.

La tutela sindical que demoró el despido

La condición de delegada gremial de ATE de Rodríguez fue uno de los puntos centrales del expediente. Debido a la tutela sindical con la que contaba, la Provincia tuvo que obtener previamente una autorización judicial para poder avanzar con la desvinculación.

El proceso comenzó ante la Segunda Cámara del Trabajo, que resolvió inicialmente a favor de la Provincia. Rodríguez recurrió esa decisión, pero el planteo llegó posteriormente a la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

El máximo tribunal provincial rechazó el recurso presentado por la trabajadora y confirmó la exclusión de la tutela sindical. Con esa resolución, el Ejecutivo quedó habilitado para avanzar con la sanción disciplinaria.

Con la decisión de la Suprema Corte, el Gobierno provincial formalizó la salida de Rodríguez mediante el Decreto 1433. Según la postura de Provincia, la sanción apunta a preservar la confidencialidad de los pacientes y hacer cumplir las normas que regulan el tratamiento de los datos médicos.