El Gobierno dio un paso importante en la construcción de la Estación Transformadora Valle de Uco

La obra beneficiará a 150.000 habitantes del Valle de Uco y permitirá desarrollar nuevos proyectos productivos y residenciales.

El Gobierno publicó el decreto 2341 en el Boletín Oficial, mediante el cual se aprueba el Convenio Específico de Asignación de Recursos con el FOPIATZAD (Fondo Fiduciario del Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión, Zona Aisladas y Zonas a Desarrollar) para la ejecución de la construcción de la Estación Transformadora (ET) Valle de Uco 220/132 kV y la ampliación de la Estación Transformadora Capiz, con una inversión de USD 61.712.833,00.

La obra, financiada con los Fondos del Resarcimiento Decreto Nº 2074/24, contempla la construcción de una nueva Estación Transformadora, denominada «ET Capiz 220/132 kV», que ampliará significativamente la capacidad de distribución de energía eléctrica en la zona.

Esta nueva estación junto con la ampliación de la estación existente en Capiz, mejorará la conectividad y la calidad del servicio eléctrico, asegurando que los hogares y las empresas puedan contar con la energía que necesitan para seguir produciendo y creciendo.

Beneficiará a 150.000 habitantes del Valle de Uco y permitirá desarrollar nuevos proyectos productivos y residenciales. La Estación Transformadora se conectará al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), la red nacional de transporte eléctrico, a través de la Línea de Alta Tensión (LAT) de 220 kV entre Agua del Toro y la Estación Transformadora Cruz de Piedra. Además, se construirá un tramo adicional de LAT de 220 kV abriendo la LAT de 220 kV entre Los Reyunos y Gran Mendoza con el objetivo de fortalecer la interconexión regional.

La apertura de sobres para conocer las ofertas técnicas y económicas será el 4 de diciembre de 2025

