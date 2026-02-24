El Gobierno dio el ok y los peajes en rutas nacionales aumentarán hasta 19%

Este martes, la Dirección Nacional de Vialidad informó que los peajes de rutas nacionales aumentarán hasta 19% en los tramos concesionados a Corredores Viales S.A., en el marco del proceso de privatización en curso. La medida fue formalizada mediante la resolución 248/2026 publicada en el Boletín Oficial. Los nuevos valores comenzarán a regir desde este jueves 26 de febrero.

Según la información oficial, el pedido de actualización fue realizado por la concesionaria, que solicitó la revisión de las tarifas correspondientes a los tramos I al X de la red vial nacional. Tras la realización del procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas”, la Dirección consideró “apropiada” la implementación del incremento y aprobó los nuevos cuadros tarifarios.

De este modo, tras la actualización el precio mínimo para autos aumenta a $1.500 y alcanza a los diez tramos concesionados por Corredores Viales S.A., que abarcan autopistas y rutas nacionales con peaje en distintas regiones del país.

Cabe resaltar que un dato que llamó la atención fue que la resolución no contempla diferencia de precio entre el pago en efectivo y el sistema automático TelePASE. De este modo, los usuarios del sistema electrónico abonarán el mismo monto que quienes paguen de manera manual, sin el descuento diferencial que regía anteriormente.

El nuevo tarifario para rutas nacionales