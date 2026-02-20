Search
casa de gobierno
Boletín Oficial

El Gobierno destinará una millonaria cifra para emprendedores

El objetivo central de esta inyección de capital es fomentar la coinversión en startups con base tecnológica.

A través del Decreto 3003, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó un aporte de $2.290.411.000 al Fideicomiso para el Desarrollo del Capital Emprendedor. La medida, firmada por la vicegobernadora Hebe Casado (en ejercicio del Ejecutivo) y los ministros de Producción y Hacienda, busca apuntalar la inversión en proyectos tecnológicos e innovadores de la provincia.

Destino de los fondos: Programas y startups

Este desembolso millonario servirá para financiar una amplia red de iniciativas que buscan fortalecer el tejido productivo local. Entre los programas que recibirán estos recursos se destacan:

  • Formación y Entrenamiento: “Mendoza Emprende Entrena II” y “Formación de Formadores II”.
  • Gestión e Ideas: “Mendoza Emprende Gestiona” y “Produce Ideas”.
  • Incentivos a la Inversión: “Mendoza + 365”, “Raíces Mendoza” y “Mendoza Produce III”.

El objetivo central de esta inyección de capital es fomentar la coinversión en startups con base tecnológica, consolidando a la provincia como un polo de innovación regional.

Detalles de la administración

La ejecución de los fondos se enmarca en el contrato de fideicomiso vigente desde 2019. Según la normativa actual, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de incrementar el patrimonio del fondo mediante decretos específicos para dar respuesta a las necesidades del sector.

Puntos clave del financiamiento:

  1. Administración: Estará a cargo de Mendoza Fiduciaria S.A., bajo la supervisión de un Comité Ejecutivo.
  2. Presupuesto: El gasto se imputará a las partidas vigentes.
  3. Visión: La medida responde a una política de Estado orientada a la diversificación de la matriz productiva mendocina.

