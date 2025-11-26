El Gobierno denunció por lavado de dinero a una financiera fuertemente vinculada al “Chiqui” Tapia

Este martes, el Gobierno nacional denunció a la firma Sur Finanzas ante la Fiscalía Federal Nº 2 de Lomas de Zamora por presunto lavado de activos y evasión impositiva superior a los $3.300 millones. El propietario de la empresa es Ariel Vallejo, quien está fuertemente vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. La causa quedó en manos de la fiscal Cecilia Incardona.

La presentación formal fue hecha por la Dirección General Impositiva (DGI). Según se detalla en la denuncia, la investigación se inició en abril de 2024 a partir de reportes de la Dirección Regional Sur que detectaron movimientos inusuales en la plataforma de billetera virtual de Sur Finanzas. De acuerdo con esos registros, la empresa recibía transferencias de usuarios sin capacidad operativa, económica ni financiera para justificar operaciones millonarias, que alcanzaron un total de $818.000 millones.

Además, en lo que respecta al pago de distinttos tributos, se denuncia que Vallejo habría evitado entre 2022 y 2025 el pago de $3.327.267.047 correspondientes al Impuesto al Cheque.

La firma nació en 2022 bajo el nombre Neblockchain SA en un departamento de Adrogué. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero indicó que incrementó su actividad en noviembre de 2023 como operadora de criptomonedas y procesadora de pagos para pequeñas compañías. En agosto de 2024 adoptó su actual denominación como Sur Finanzas PSP SA, con Graciela Beatriz Vallejo como presidenta y Maximiliano Ariel Vallejo como vicepresidente.

Sur Finanzas ganó notoriedad cuando comenzó a tener fuerte presencia en el fútbol argentino. Gracias al vínculo de Maximiliano Vallejo con Chiqui Tapia, la financiera se convirtió en patrocinador de clubes como Racing, Barracas Central (vinculado al titular de AFA), Banfield, Platense, Atlanta y Deportivo Morón. Además, firmó un acuerdo de patrocinio con AFA para que el torneo de la Liga Profesional se llame “Copa Sur Finanzas”. También otorgó préstamos a San Lorenzo de Almagro.

Cabe destacar que, por otro lado, hay otra investigación que recae sobre la firma: el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi detectaron que, a través de Sur Finanzas, circuló dinero presuntamente vinculado con la red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que encabezaba Diego Spagnuolo.

Si bien son de público conocimiento las disputas ideológicas y el fuego cruzado entre dirigentes de AFA -especialmente el presidente Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino– y el gobierno de Javier Milei, desde el Gobierno niegan cualquier tipo de pedido de intervención contra la AFA y tampoco aseveran que piensen en retomar los proyectos que promuevan el desembarco de las sociedades anónimas en el país.