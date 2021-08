Desde la cartera de Cultura confirmaron que la fiesta de la vendimia ya se está diagramando para la presencialidad.

Después de una gran producción audiovisual del año anterior, que sintetizó de forma innovadora el relato de la historia vendimial, este 2022 la provincia proyectaría su fiesta nuevamente en términos presenciales. Si todo va como hasta ahora, se espera que para principio de año el Frank Romero Day vuelva a ser el escenario de convocatoria.

No se sabe sin con capacidad reducida o no, lo cierto es que la idea general es retomar la fiesta con público, como se hizo hasta 2020: «estamos haciendo el mayor esfuerzo para tener una próxima fiesta con presencialidad. Por supuesto quedaremos sujetos al desarrollo de la pandemia y condiciones sanitarias. Vamos a poner nuestro mayor esfuerzo para que sea presencial, probablemente con condiciones particulares no como en otros años», manifestó la titular de Cultura, Mariana Juri, a Canal 7.

Actualmente se están manteniendo reuniones con sindicatos y asociaciones para que entre todos “encontremos la mejor manera de presencialidad» agregó la funcionaria y precandidata al Congreso de la Nación por Mendoza.

El otro tema a resolver es el de la televisación junto con aquellas producciones que se realizan en tiempos de alto consumo de conectividad. Más allá de lo tradicional que suele ser el pueblo mendocino, es indudable que existirá un amplio margen de público que se volcará a las plataformas digitales de la web para ver la fiesta, en este caso, Juri adelantó que se intenta generar una buena amalgama entre los presencial y la cobertura audiovisual.

Tráiler de la vendimia 2021

