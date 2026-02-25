El Gobierno de Mendoza derogó el protocolo balístico tras el cuestionamiento del sector

El Gobierno de Mendoza dio un giro inesperado y dejó sin efecto el protocolo balístico que había oficializado días atrás. La derogación se formalizó este miércoles en el Boletín Oficial y, según confirmaron desde el Ministerio de Seguridad, ahora se abrirá una instancia de revisión para reformular de manera integral la regulación vinculada al control e identificación de armas de fuego.

La resolución, firmada el 2 de diciembre y ahora caída, establecía un Protocolo de Toma de Muestra Balística obligatorio, con el objetivo de estandarizar la recolección y análisis de evidencias generadas por disparos. El sistema apuntaba a registrar las marcas únicas que cada arma deja en proyectiles y vainas, para facilitar su comparación en investigaciones judiciales.

Desde el Ejecutivo se había presentado como un avance alineado a estándares internacionales y como una herramienta para fortalecer la trazabilidad de armas en una provincia con alto tránsito internacional. Sin embargo, la medida generó resistencia entre referentes del sector de legítimos usuarios, lo que derivó en la decisión oficial de dar marcha atrás.

Las críticas que frenaron la implementación

Uno de los cuestionamientos más contundentes provino de Luis Alberto Piazza, titular de la Asociación Civil Mendoza de Actividad Cinegética (Acmac). Si bien reconoció que la intención del protocolo no era negativa, advirtió que su aplicación práctica presentaba serias dificultades.

“El Estado quiere controlar a quienes ya están controlados: los legítimos usuarios”, planteó, al remarcar que la mayoría de los delitos con armas de fuego no involucran a personas registradas, sino a armas provenientes del mercado ilegal o incluso sustraídas de depósitos judiciales.

Según su visión, el esquema podía convertirse en una carga adicional para quienes cumplen con la ley, mientras que el circuito ilegal quedaría por fuera del sistema.

Costos, logística y dudas operativas

El debate también giró en torno a los costos y la operatividad del procedimiento. Entre los puntos señalados aparecen interrogantes sobre quién asumiría el gasto de la munición necesaria para los disparos de prueba y cómo se organizaría el traslado de armas hacia los centros de peritaje.

“No está claro quién paga ni cómo se evitarán complicaciones administrativas”, sostuvieron desde el sector.

A esto se suma la situación de armas antiguas o de colección, cuyos calibres ya no se fabrican. En esos casos, conseguir munición para cumplir con el protocolo podría resultar inviable.

Otro de los ejes de la crítica apuntó a la prioridad de los controles. Desde Acmac plantearon que, antes de exigir peritajes a usuarios registrados, debería avanzarse sobre las armas pertenecientes a fuerzas de seguridad y aquellas almacenadas en depósitos judiciales.

Además, remarcaron que el mercado ilegal opera por fuera de cualquier registro: armas alquiladas, prestadas o descartadas tras un delito difícilmente queden vinculadas a un sistema formal de identificación.

En ese sentido, si bien un registro balístico podría eventualmente relacionar un arma con un hecho delictivo tiempo después, no garantiza el esclarecimiento inmediato de un crimen.

Entre las objeciones también surgieron cuestiones técnicas. En determinadas armas cortas es posible intercambiar cañones, lo que modificaría las marcas balísticas registradas inicialmente. Según los especialistas, esto complicaría los controles y abriría interrogantes sobre la necesidad de repetir peritajes de manera periódica.

Por ahora, la implementación quedó en suspenso. Desde Seguridad aseguraron que trabajarán en una reforma integral que contemple las observaciones técnicas realizadas. La discusión, lejos de cerrarse, recién empieza.