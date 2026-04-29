El Gobierno de Mendoza definió la fecha de cobro de los estatales

El Gobierno de Mendoza confirmó la fecha de pago para los trabajadores del sector público provincial. Según informaron las autoridades a través de los canales oficiales, el depósito de los haberes correspondientes al mes en curso se hará efectivo antes de que termine la semana.

Fecha confirmada

El próximo jueves 30 de abril estarán depositados los sueldos de la totalidad de los empleados estatales de la provincia.

La medida alcanza a todos los escalafones de la administración pública mendocina, incluyendo a: