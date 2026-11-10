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El Gobierno de Mendoza adjudicó la telefonía celular a Claro por más de $781 millones

El período de vigencia se mantendrá por 24 meses, con la posibilidad de que el Gobierno extienda la prestación por un período adicional de hasta 12 meses.

A través de la publicación del decreto 1808, el Poder Ejecutivo ratificó el contrato formalizado con la firma AMX Argentina S.A. (operadora comercial de Claro) para garantizar la prestación de servicios de telefonía móvil y datos en la administración pública provincial.

La operación establece una inversión estatal de $781.611.311. Para garantizar el fiel cumplimiento del servicio, la empresa prestataria constituyó un depósito de garantía de $39.080.565,55, correspondiente al 5% del total adjudicado.

Alcance del contrato y facultades provinciales

El convenio lleva la firma del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema Rodríguez, y de Viviana Gabriela Fernandes Cozzolino en representación de Claro. El paquete contratado abarca:

  • Planes de voz y datos: Cobertura para los Renglones 1 (Planes A-1, A-2, B y C) y 2 (Plan A).
  • Infraestructura: provisión de líneas, mantenimiento técnico e implementación del sistema en las distintas dependencias provinciales.

El período de vigencia se mantendrá por 24 meses, con la posibilidad de que el Gobierno extienda la prestación por un período adicional de hasta 12 meses. Asimismo, la Provincia mantiene expresamente sus facultades sancionatorias y la aplicación del ius variandi estipulado en la Ley 9003 ante eventuales incumplimientos en la calidad del servicio.

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