El Gobierno de Mendoza adelantó $1.754 millones del seguro agrícola por daños de heladas y granizo

El Gobierno de Mendoza anticipó el pago del seguro agrícola por un total de $1.754 millones para asistir a productores que registraron severos daños en sus cultivos a raíz de las últimas heladas y tormentas de granizo. La medida apunta a dar una respuesta inmediata a quienes sufrieron pérdidas iguales o superiores al 90% de su producción.

El Fondo Compensador alcanzará a 279 productores de distintos puntos de la provincia, aunque la mayor concentración se da en el sur mendocino. En total, 252 beneficiarios pertenecen al Oasis Sur, lo que representa casi el 90% de los pagos previstos en esta etapa.

El anuncio se realizó en San Rafael, uno de los departamentos más castigados por el granizo, y estuvo encabezado por el ministro de la Producción, Rodolfo Vargas Arizu, junto al ministro de Gobierno, Natalio Mema, y la vicegobernadora Hebe Casado.

Si bien el reglamento del seguro agrícola establece que los pagos pueden efectuarse hasta el mes de marzo, el Ministerio de Producción resolvió adelantar el desembolso para los casos de mayor gravedad. Los fondos serán depositados de manera directa en las cuentas bancarias declaradas por cada productor.

En el detalle departamental, 161 productores corresponden a San Rafael y 91 a General Alvear, mientras que los restantes se distribuyen en otras zonas productivas de Mendoza. La decisión busca aliviar la situación financiera de los productores más afectados en un contexto de alta vulnerabilidad climática.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el seguro agrícola se consolida como una herramienta clave frente a los riesgos climáticos. Durante la presente temporada, alrededor de 4.000 productores del sur mendocino se adhirieron al sistema de cobertura.

El Fondo Compensador permite acceder a compensaciones de hasta $2 millones por hectárea, según la superficie asegurada y el nivel de daño constatado. A este esquema se suman otras estrategias de mitigación, como la malla antigranizo, sistemas de defensa contra heladas y distintas modalidades de riego.

Por último, la Dirección de Contingencias Climáticas recordó que los productores deben actualizar sus datos bancarios para completar la liquidación de las compensaciones. El trámite es obligatorio, se realiza cada temporada y puede efectuarse tanto con cuentas bancarias tradicionales como con billeteras virtuales, siempre a nombre del titular del Registro Permanente del Uso de la Tierra o de la sucesión correspondiente.