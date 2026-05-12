El Gobierno de Mendoza abre la inscripción para un cargo en la Administración Pública: los detalles

Este miércoles 13 de mayo el Gobierno de Mendoza habilitará la inscripción para participar en un concurso destinado a cubrir un cargo de ascenso en la Contaduría General de la Provincia de Mendoza.

A quién está dirigida la convocatoria

Según detallaron fuentes oficiales, la convocatoria está orientada a estudiantes avanzados de la carrera de Ciencias Económicas y se realizará bajo lo establecido por la Ley 9015 y su reglamentación.

En ese sentido, cabe destacar que la normativa vigente garantiza mecanismos públicos y transparentes basados en los principios de mérito e idoneidad para el ingreso y la promoción dentro de la administración pública provincial.

De este modo, a través de este proceso, el Ejecutivo provincial busca promover el acceso a cargos mediante sistemas de evaluación abiertos y objetivos.

Cómo anotarse

Las personas interesadas podrán consultar las bases, condiciones e inscribirse a través de la Ventanilla Única de Atención Ciudadana.