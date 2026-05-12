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El Gobierno de Mendoza abre la inscripción para un cargo en la Administración Pública: los detalles

Con este llamado, el Gobierno busca cubrir un cargo de ascenso en la Contaduría General de la Provincia.

Este miércoles 13 de mayo el Gobierno de Mendoza habilitará la inscripción para participar en un concurso destinado a cubrir un cargo de ascenso en la Contaduría General de la Provincia de Mendoza.

A quién está dirigida la convocatoria

Según detallaron fuentes oficiales, la convocatoria está orientada a estudiantes avanzados de la carrera de Ciencias Económicas y se realizará bajo lo establecido por la Ley 9015 y su reglamentación.

En ese sentido, cabe destacar que la normativa vigente garantiza mecanismos públicos y transparentes basados en los principios de mérito e idoneidad para el ingreso y la promoción dentro de la administración pública provincial.

De este modo, a través de este proceso, el Ejecutivo provincial busca promover el acceso a cargos mediante sistemas de evaluación abiertos y objetivos.

Cómo anotarse

Las personas interesadas podrán consultar las bases, condiciones e inscribirse a través de la Ventanilla Única de Atención Ciudadana.

ETIQUETAS:

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