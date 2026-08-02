El Gobierno controlará las escuelas durante el paro docente para verificar que los chicos reciban clases

En la antesala del paro nacional docente convocado para este lunes 3 de agosto, el Ministerio de Capital Humano informó que llevará adelante inspecciones en escuelas de distintas provincias para verificar el cumplimiento de la normativa que declara a la educación como servicio esencial. El operativo estará a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y consistirá en un relevamiento muestral en establecimientos educativos de diferentes jurisdicciones.

Según indicaron desde la cartera nacional, el objetivo es constatar que durante la medida de fuerza se garantice al menos el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, tal como lo establece el artículo 101 de la Ley N.º 27.802. Además, advirtieron que, en caso de detectarse incumplimientos, se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes para aplicar las sanciones previstas.

El Gobierno recordó que la administración de las escuelas depende de las provincias, aunque remarcó que el Estado nacional tiene la obligación de velar por el derecho a la educación, en el marco de las competencias que le asigna la Constitución Nacional. También convocó a todos los actores del sistema educativo a respetar la legislación vigente y priorizar la continuidad de las clases para brindar mayor previsibilidad a las familias.

La medida de fuerza fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y cuenta con el acompañamiento de distintos gremios provinciales y sectores universitarios. En Mendoza, el SUTE no realizará un paro de actividades, sino una jornada de visibilización que incluirá una concentración en el Nudo Vial desde las 12.