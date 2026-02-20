El Gobierno confirmó la intervención a la Liga Mendocina de Fútbol

La crisis institucional en el fútbol mendocino sigue sumando capítulos. Luego de la renuncia de la comisión directiva encabezada por Omar Sperdutti, este jueves desde el Ejecutivo provincial confirmaron la intervención a la Liga Mendocina de Fútbol (LMF) “ya se hizo“.

En una entrevista en MDZ Radio, Natalio Mema -ministro de Gobierno de Mendoza– detalló que “se dejó un acta donde se acepta la renuncia de toda la comisión saliente y se otorgan 72 horas para la conformación de una nueva comisión directiva“. En ese sentido, el funcionario aseguró que “la intervención ya se hizo”, y explicó que la nueva cúpula directiva será de carácter transitorio y que tendrá como principal función normalizar la institución para fin de año.

En ese sentido, el Ministro confirmó que “el lunes se conocerá la nueva comisión directiva que continuará hasta las elecciones previstas para fin de año“. De acuerdo a las palabras del funcionario, el objetivo que se persigue es que la institución tenga “transparencia, regularidad administrativa y previsibilidad para todos los clubes“.

En relación a Sperdutti, quien se encuentra en el centro de investigaciones por las transferencias millonarias de fondos de la LMF hacia empresas de sus familiares y por el caso de los certificados médicos “truchos“, Mema reafirmó que su renuncia fue “por motivos personales y de salud“.