Search
Instagram Facebook Twitter
la-liga-mendocina-futbol-es-una-las-mas-importantes-del-interior-pais
CRISIS INSTITUCIONAL

El Gobierno confirmó la intervención a la Liga Mendocina de Fútbol

Según explicaron desde el Ejecutivo provincial, el lunes se conocerá la nueva comisión directiva, la cual se hará cargo de la institución hasta las elecciones de fin de año.

La crisis institucional en el fútbol mendocino sigue sumando capítulos. Luego de la renuncia de la comisión directiva encabezada por Omar Sperdutti, este jueves desde el Ejecutivo provincial confirmaron la intervención a la Liga Mendocina de Fútbol (LMF)ya se hizo“.

En una entrevista en MDZ Radio, Natalio Mema -ministro de Gobierno de Mendoza– detalló que “se dejó un acta donde se acepta la renuncia de toda la comisión saliente y se otorgan 72 horas para la conformación de una nueva comisión directiva“. En ese sentido, el funcionario aseguró que “la intervención ya se hizo”, y explicó que la nueva cúpula directiva será de carácter transitorio y que tendrá como principal función normalizar la institución para fin de año.

Omar Sperdutti renunció a la presidencia de la Liga Mendocina de Fútbol: ¿quién asume y qué dijo el Gobierno?

En ese sentido, el Ministro confirmó que “el lunes se conocerá la nueva comisión directiva que continuará hasta las elecciones previstas para fin de año“. De acuerdo a las palabras del funcionario, el objetivo que se persigue es que la institución tenga “transparencia, regularidad administrativa y previsibilidad para todos los clubes“.

En relación a Sperdutti, quien se encuentra en el centro de investigaciones por las transferencias millonarias de fondos de la LMF hacia empresas de sus familiares y por el caso de los certificados médicos “truchos“, Mema reafirmó que su renuncia fue “por motivos personales y de salud“.

ETIQUETAS:

Natalio MemaLMFLiga Mendocina de FútbolOmar Sperdutti

+ Noticias

CRISIS INSTITUCIONAL

El Gobierno confirmó la intervención a la Liga Mendocina de Fútbol

Por: Lucian Astudillo

CICLISMO

Vuelta de Mendoza: Velardes, de la Municipalidad de San Carlos, ganó en la trepada al Manzano Histórico

Por: Lucian Astudillo

legislatura

El peronismo presiona al Gobierno de Alfredo Cornejo con la emergencia vitivinícola

Por: Redacción NDI

DISTURBIOS

Caos en las afueras del Congreso: al menos 12 detenidos en la protesta contra la reforma laboral

Por: Lucian Astudillo

MERCADO CAMBIARIO

¿A cuánto cerró el dólar tras el paro de la CGT y el tratamiento en Diputados de la reforma laboral?

Por: Lucian Astudillo

STREAMING

Delfina Chaves vuelve a ponerse la corona: se estrena la segunda temporada de Máxima

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter