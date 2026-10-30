El Gobierno confirmó cuándo iniciará la temporada de pesca: todo lo que debes saber

El Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Subsecretaría de Ambiente y la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, publicó la resolución que establece las condiciones para la práctica de la pesca deportiva en Mendoza durante la temporada 2026/2027.

La normativa define los períodos habilitados para cada especie, los cupos de captura por salida de pesca y las restricciones específicas para distintos ríos, arroyos, lagunas y embalses de la provincia. El objetivo es promover el uso responsable del recurso ictícola, compatibilizando el desarrollo de la actividad con la conservación de los ambientes acuáticos y la protección de la biodiversidad.

Fechas y condiciones para la temporada

Entre los principales aspectos de la resolución se encuentran los siguientes períodos de habilitación:

Salmónidos (truchas marrón, arcoíris y fontinalis): desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 1 de mayo de 2027, inclusive. En los embalses Agua del Toro, Los Reyunos, Valle Grande y El Nihuil, la temporada comienza el 1 de diciembre de 2026 y finaliza el 1 de mayo de 2027.

Pejerrey patagónico y bonaerense: desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2027, inclusive, con disposiciones especiales para determinados embalses durante fines de semana y feriados.

Percas o truchas criollas: desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2027, inclusive. La pesca de esta especie está vedada en el embalse El Carrizal.

Carpas, dientudos y mojarras: la pesca está habilitada durante todo el año, con las modalidades y cantidades establecidas para cada ambiente.

La normativa también determina cupos diferenciados según la especie y el lugar de pesca. En el caso de los salmónidos, por ejemplo, se permiten hasta dos ejemplares por pescador y por salida en determinados ambientes de Malargüe; cuatro en sectores habilitados de San Rafael, con excepciones específicas; y cinco en el resto de los ambientes provinciales, también con excepciones particulares.

Para el pejerrey, los límites varían según el embalse: hasta 25 ejemplares en El Nihuil, 30 en Agua del Toro, Los Reyunos y Valle Grande, y 40 en El Carrizal bajo las condiciones generales previstas. La resolución contempla además restricciones específicas para la pesca durante los períodos de veda en este último embalse.

En todos los casos, los pescadores deben contar con el carnet de pesca vigente y respetar las modalidades autorizadas para cada especie. Para los salmónidos, se establece el uso exclusivo de señuelos artificiales, con excepciones en las que se permite únicamente la pesca con mosca. Para el pejerrey se autoriza el uso de carnada natural muerta, con un máximo de dos anzuelos por línea.

Captura y devolución obligatoria y ambientes vedados

La resolución incorpora períodos específicos de captura y devolución obligatoria de salmónidos. Entre el 2 de mayo y el 26 de junio de 2027, esta modalidad se habilita en determinados ambientes de Malargüe, San Rafael y otras zonas de la provincia, exclusivamente con mosca y anzuelo sin rebaba.

Además, entre el 10 de junio y el 30 de octubre de 2027, se establece esta modalidad en ambientes específicos, entre ellos el Coto de Pesca Río Diamante, el arroyo San Alberto, los arroyos Yaucha, Gateado y Papagallos, y distintos sectores del río Mendoza.

Asimismo, se mantienen vedados determinados cursos de agua y lagunas para proteger sus poblaciones de peces y sus ecosistemas. Entre ellos se encuentran la laguna de Llancanelo, la laguna La Salina y diversos arroyos de Malargüe.

En el río Tunuyán, en el tramo comprendido entre el puente de Alto Verde y la entrada al embalse El Carrizal, la pesca permanece vedada. La regulación de los arroyos Pircas y Grande de la Quebrada queda sujeta a las restricciones que disponga la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque en el marco de las acciones de control del alga Didymo.