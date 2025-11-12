El Gobierno confía en tener, por primera vez en tres años, un Presupuesto aprobado para 2026

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, manifestó que el Gobierno nacional confía en que el Congreso de la Nación podrá sancionar la Ley de Presupuesto 2026 antes de fin de año, por primera vez en casi tres años.

Durante su participación en el 20° Simposio Anual de Mercado de Capitales, organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el funcionario afirmó que “están dadas las condiciones políticas para que sí tengamos una ley de Presupuesto aprobada en el Congreso antes de fin de año”.

Guberman destacó que el Gobierno de Javier Milei mantiene una política fiscal estricta y sin financiamiento externo. “Desde el primer día decidimos vivir con lo nuestro. No necesitamos emitir deuda ni usar la maquinita para pagar el gasto”, subrayó.

Aclaró, además, que “la única línea que no se cruza es la del equilibrio fiscal” y aseguró que actualmente el Estado nacional se financia únicamente con los recursos tributarios, sin recurrir a la emisión monetaria ni al endeudamiento.

Ejes de la política presupuestaria

El secretario explicó que las prioridades del Presupuesto 2026 son la asistencia social a los sectores vulnerables, el fortalecimiento de las fuerzas de Seguridad y Defensa, y la desregulación del sector privado.

“El objetivo es dotar de capacidades a las fuerzas armadas y de seguridad, y al mismo tiempo liberar al sector privado de trabas para que pueda invertir y generar empleo”, sostuvo.

Proyecciones macroeconómicas

Respecto de las variables del Presupuesto, Guberman confirmó que se mantienen las proyecciones de crecimiento del 5% y una inflación promedio del 14% para 2026. “Seguimos convencidos de que estos valores son razonables y de alta probabilidad. No vemos elementos que nos hagan revisar la nominalidad del Presupuesto”, explicó.

El funcionario detalló que el 85% del gasto público está concentrado en jubilaciones, salarios e intereses de deuda, por lo que consideró clave “mantener una regla fiscal que impida gastar los excedentes por inflación”, una práctica que, según dijo, caracterizó a gestiones anteriores.

Tipo de cambio y estabilidad

En relación con el tipo de cambio, Guberman reconoció que el Presupuesto proyectaba “un nivel nominal algo más bajo” del que finalmente se consolidó tras la volatilidad financiera del segundo semestre. Sin embargo, aclaró que esa variación “no altera las proyecciones macroeconómicas ni el rumbo de la política económica”.

“El tipo de cambio se acomodó en un nivel más alto de lo esperado, pero el mercado tendió a estabilizarse, y esperamos que el escenario cambiario se mantenga previsible durante el próximo año”, afirmó.

Reformas y reducción de impuestos

El funcionario también se refirió a la agenda de reformas que el Gobierno planea impulsar a partir del recambio legislativo. Destacó la reducción gradual de impuestos que se viene aplicando desde diciembre de 2023, lo que representa una baja equivalente a 2,5 puntos del PBI, gracias a la eliminación del impuesto PAÍS y la reducción temporal de aranceles a las importaciones.

“Esos recursos no son del Estado, son del sector privado. Nuestra prioridad es devolverle capacidad de inversión al contribuyente”, señaló Guberman, quien adelantó que las próximas reformas laboral y tributaria se implementarán de manera gradual: “El camino será paso a paso, sobre seguro, sin saltos al vacío”.