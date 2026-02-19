El Gobierno cesanteó a un médico que fue condenado por abuso sexual: trabajaba en Tupungato

En las últimas horas, el Ministerio de Salud confirmó la cesantía definitiva para un médico que trabajaba en el hospital de Tupungato; decisión que llegó después de que la Justicia Penal le dejara firme una condena por abuso sexual gravemente ultrajante.

Esto se conoció mediante un decreto firmado por Alfredo Cornejo y que publicó en el Boletín Oficial, siendo un detalle importante que el ex estatal se encuentra cumpliendo pena en el Complejo Almafuerte con una condena de 4 años y 6 meses.

La cual llegó tras un proceso administrativo iniciado en el año 2019, luego de que el Primer Tribunal Penal Colegiado lo encontrara culpable del mismo delito; pero el profesional apeló en todas las instancias y todas lo vieron culpable. Hasta que quedó firme en las últimas semanas, sumándole una inhabilitación especial para el ejercicio profesional de la medicina.

Adiós al Estado

El decreto con el que fue cesanteado este médico se apoya en el Art. 85 del Convenio Colectivo de Trabajo de los Profesionales de la Salud, que habla de expulsar inmediatamente a aquellos que son condenados por delitos dolosos ajenos a la administración.

Por lo que no podrá volver a ocupar cargos públicos por 5 años tras terminar su pena, no podrá ser médico ni estar en salud del Estado y sus antecedentes penales seguirán vigentes hasta el año 2035.