El Gobierno cerró los quirófanos de un hospital tras un brote de meningitis posquirúrgica

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza actuó de manera inmediata el pasado miércoles 21, en horas de la tarde, tras detectar un brote de meningitis posquirúrgica causado por la bacteria Serratia marcescens en el Hospital Privado de Mendoza. La alerta se activó a partir de pacientes atendidos en el Hospital Central que habían sido operados previamente en el mencionado establecimiento privado.

Frente a este escenario, la cartera sanitaria desplegó un operativo de control, el jueves 22 de octubre, integrado por la Dirección de Epidemiología, el área de Infraestructura y Habilitaciones y la Dirección de Farmacia. Como primera medida para cuidar la salud pública, el Ministerio dispuso la suspensión preventiva de la actividad quirúrgica del establecimiento hasta tanto se concluya la investigación técnica y epidemiológica.

Labor continuo

Los equipos del Ministerio inspeccionaron las instalaciones, tomaron muestras para estudios de laboratorio y abrieron un análisis riguroso sobre lo procedimientos quirúrgicos, los anestésicos, antisépticos y materiales utilizados, con el objetivo de identificar la fuente que produjo la infección.

En este marco, los especialistas siguen de cerca la evolución de pacientes vinculados al evento en estudio. Hasta el momento se han identificado cuatro casos confirmados de infección por Serratia marcescens en pacientes intervenidos quirúrgicamente en el establecimiento. Dos de estas personas fallecieron. Las autoridades sanitarias investigan las circunstancias clínicas de ambos fallecimientos y su relación con el evento infeccioso.