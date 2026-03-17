El Gobierno celebró la baja de la tasa de mortalidad infantil en Mendoza: cuánto disminuyó

Según datos provisorios, la tasa de mortalidad infantil en la provincia fue del 6,3 c/1000 nacidos vivos en 2025. El dato da cuenta de una disminución del 19 % respecto del año anterior y ubica a Mendoza entre las cinco provincias con el registro más bajo del país.

La reducción de la tasa se vincula con la mejora en los indicadores sociales y económicos del país y con el avance de la implementación del Plan Integral para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil.

El plan que ejecuta el Ministerio de Salud y Deportes tiene como objetivo la reducción de la tasa de mortalidad infantil hasta llegar a 5 c/1000 nacidos vivos en 2027, mediante la implementación de políticas públicas integradas que garanticen el acceso equitativo, oportuno y de calidad a la salud materno-infantil.

La iniciativa se articula sobre siete ejes:

Contribuir a la planificación de los embarazos. Prevención del embarazo adolescente, asegurar disponibilidad de preservativos o anticonceptivos para entrega en centros de salud, colocación de implantes, DIU, educación sexual en la escuela y otros ámbitos y complementar con información respecto a los embarazos e ITS (enfermedades de transmisión sexual). Acceso a IVE e ILE. Captación temprana, seguimiento del embarazo y del recién nacido que no hace sus controles correspondientes. Implica mejorar la oportunidad en la captación, ampliar y mejorar cobertura y calidad del control prenatal y asegurar el cuidado perinatal. Búsqueda activa de embarazadas, en las escuelas con los promotores de salud, en los barrios con los agentes sanitarios. Fortalecimiento de profesionales en atención primaria. Ginecólogos, ecografistas, licenciadas en obstetricia. Desarrollo de algoritmo en Historia de Salud Integrada (HSI) para que levante alertas a Maternidad e Infancia en casos de embarazos de riesgo. Abordaje de consumos problemáticos. Todas las maternidades con consultorio de alta conjunta, de embarazo de alto riesgo, de lactancia materna.

Garantizar el acceso a la atención correcta y neonatal especializada. Todas las Maternidades de la Provincia fueron recategorizadas en el período octubre 2024 – junio 2025. Maternidades públicas con cumplimiento de normas CONE y avanzar sobre el cumplimiento en el privado. Promover que las neonatologías tengan censos diarios superiores a 15 bebés. Universalizar la presencia de neonatólogos en partos de riesgo, tanto en el sector público como en el privado. Implementar gradualmente la Estrategia de Maternidades Centradas en la Familia. Guías de práctica provinciales. Fortalecer la prevención y el tratamiento de enfermedades prevalentes en la infancia. Monitorizar junto a Inmunizaciones la cobertura completa del Calendario Nacional de Vacunación en menores de un año. Estrategia para garantizar el control del niño sano en todos los centros de atención primaria de la salud (CAPS). Difundir campañas de prevención de infecciones respiratorias y diarreicas. Promover la lactancia materna exclusiva y la nutrición adecuada. Entrega de leche en los casos que corresponda. Fortalecer la estrategia de Centros de Salud Promotores de la Lactancia. Campañas. Implementar políticas sociales integrales para mejorar el entorno socioeconómico de las familias vulnerables. Fortalecer la estrategia de visitas domiciliarias con equipos interdisciplinarios. Fortalecer la vigilancia epidemiológica y el monitoreo de indicadores de salud infantil. Análisis de causa raíz de cada caso. Capacitación continua.

A estas acciones, en los últimos meses de 2025, el plan sumó como estrategia el dosaje de sustancias psicoactivas de manera voluntaria. Con esta pesquisa, se busca promover la detección y tratamiento temprano del consumo de este tipo de sustancias que puede ocasionar graves daños a la salud de la madre y el bebé.

También, en el marco del plan se implementó el botón de alerta Vigilancia Prenatal dentro del sistema de Historia de Salud Integrada. Esta herramienta permite a los equipos de salud detectar de manera temprana embarazos con alto riesgo obstétrico o situaciones de vulnerabilidad social, activar alertas dentro del sistema y realizar un seguimiento personalizado de cada persona gestante.