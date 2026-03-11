El Gobierno cambió el mecanismo para actualizar la tarifa del gas

A través de la Resolución 60/2026- publicada este miércoles en el Boletín Oficial– la Secretaría de Energía, bajo la órbita del Ministerio de Economía, oficializó un cambio clave en la arquitectura de las boletas de gas. La medida modifica el esquema de actualización de los costos de adquisición del fluido que las distribuidoras trasladan a los usuarios finales.

A partir de ahora, el sistema retomará una división estrictamente estacional para los cuadros tarifarios, separando el año en dos bloques definidos por el comportamiento del consumo.

El nuevo cronograma de aumentos

La normativa, firmada por la secretaria María Carmen Tettamanti, establece que los ajustes se regirán por los siguientes periodos:

Temporada de Invierno: Del 1 de mayo al 30 de septiembre (periodo de mayor demanda).

Temporada de Verano: Del 1 de octubre al 30 de abril del año siguiente.

Este cambio impacta directamente en el Numeral 9.4.2.3 de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución, un marco normativo que data de 1992 y que regula cómo se factura el servicio público por redes en todo el país.

Desde Energía argumentan que el esquema anterior —heredado de una reforma de 2018— quedó desactualizado frente a la dinámica actual del sector. La introducción del Precio Anual Uniforme (PAU), que promedia el valor del gas reconocido en la tarifa, desplazó el foco: hoy la urgencia regulatoria no responde tanto a la fluctuación del precio internacional, sino al pico de demanda que se registra sistemáticamente cada mes de mayo.

Un dato administrativo relevante de la Resolución es el mecanismo de adhesión para las empresas del sector (como Metrogas, Naturgy o Camuzzi). El Gobierno estableció un sistema de aceptación tácita: