El Gobierno cambia la agenda: no insistirá con la Ley de Tierras y se centrará en otros temas

El Gobierno nacional decidió dar marcha atrás con su intención de modificar la Ley de Tierras luego de las dificultades que enfrentó el oficialismo para conseguir los votos necesarios en el Senado.

La iniciativa formaba parte del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que finalmente obtuvo media sanción en la Cámara alta, pero sin el capítulo que proponía cambios en las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Según trascendió desde fuentes oficiales, la administración de Javier Milei no tiene previsto volver a presentar próximamente ese capítulo ni enviarlo al Congreso como un proyecto independiente.

La decisión representa un revés para el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los principales impulsores de la reforma.

La negociación que dejó afuera la Ley de Tierras

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, terminó acordando con sectores de la oposición retirar el apartado relacionado con la Ley de Tierras para evitar que naufragara todo el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La determinación fue conversada previamente con la Casa Rosada y contó con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su vice, Ignacio Devitt.

Antes de llegar a esa instancia, el oficialismo había intentado moderar su propuesta original. En un primer momento, la intención era eliminar las restricciones vigentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Posteriormente, el Gobierno evaluó mantener un límite, pero elevarlo del actual 15% al 25%. Sin embargo, los cambios no alcanzaron para garantizar los votos necesarios y la iniciativa continuó generando fuertes cuestionamientos políticos y sociales.

Finalmente, el capítulo fue eliminado durante las negociaciones previas a la votación.

El Gobierno no enviará un proyecto separado

Pese a que la modificación cuenta con el respaldo de Milei y forma parte de la agenda de desregulación de su administración, el Ejecutivo resolvió no insistir en el corto plazo.

La intención del Gobierno era modificar la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que establece límites a la titularidad de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.

Desde el Ministerio de Desregulación defendieron la propuesta bajo el argumento de que la Constitución garantiza el acceso a la propiedad tanto para argentinos como para extranjeros.

Sin embargo, la falta de acompañamiento de aliados parlamentarios y la resistencia que generó la medida terminaron por frustrar el avance del proyecto.

También se demora la agenda desreguladora

El traspié con la Ley de Tierras también tendrá consecuencias sobre otras reformas que prepara Sturzenegger.

El Ministerio de Desregulación tiene listo el denominado paquete “Hojarasca” y, además, elaboró otro proyecto de 349 artículos centrado principalmente en el mercado inmobiliario, aunque alcanza a distintos sectores de la economía.

Entre otras modificaciones, ese texto propone eliminar la obligatoriedad de la matrícula en colegios profesionales, suprimir aranceles y honorarios mínimos y avanzar sobre restricciones geográficas para el ejercicio profesional en diferentes jurisdicciones.

Sin embargo, estos proyectos no aparecen ahora entre las prioridades inmediatas del oficialismo.

La estrategia de la Casa Rosada será concentrarse primero en otras iniciativas, entre ellas la nueva Carta Orgánica del Banco Central y modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, que podrían comenzar a debatirse hacia finales de agosto en la Cámara de Diputados.

De esta manera, después de una compleja negociación en el Senado, el Gobierno decidió recalcular su agenda legislativa y dejar en suspenso uno de los principales objetivos de su programa de desregulación.