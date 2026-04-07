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El Gobierno buscará aprobar una nueva ley de Salud Mental en el Congreso

El jefe de Gabinete confirmó que el Poder Ejecutivo buscará cambiar la actual normativa que fue aprobada por el kirchnerismo

En la mañana de este martes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hizo una publicación en su cuenta de X y anunció que el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley al Congreso, tratándose de una legislación sobre Salud Mental.

“En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental. Fin”, fue todo el comunicado que Adorni publicó. Siendo un cambio que llegará tras 16 años de la sanción de la actual ley, la cual fue impulsada por Cristina Fernández de Kirchner en su rol de presidente.

Pero el anuncio de este proyecto no fue lo que más llamó la atención, sino que se tomó como un apoyo de Javier Milei a la figura del ex vocero; quien está siendo investigado por un escándalo que lo dejó sospechado de posible enriquecimiento ilícito.

De esta forma, se confirma lo que la reunión de Gabinete dejó entrever, el respaldo y empoderamiento de la presidencia a Manuel Adorni es total. Aunque quedará por ver si es estrategia para evitar una crisis interna o es algo real.

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