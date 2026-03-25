El Gobierno busca sostener apoyos y Santilli llega a Mendoza con agenda clave

El ministro del Interior, Diego Santilli, volvió a activar su agenda política con gobernadores en busca de sostener acuerdos clave. En ese marco, viajará a Mendoza para reunirse con Alfredo Cornejo, en un contexto atravesado por tensiones y la necesidad de fortalecer el respaldo legislativo.

El viaje está previsto para este viernes, cuando será recibido por el gobernador mendocino. El encuentro no será uno más: se inscribe en una estrategia más amplia de la Casa Rosada para sostener la denominada “pax legislativa”, que permitió al oficialismo avanzar con leyes clave durante las sesiones extraordinarias.

Entre esas iniciativas se destacan la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, proyectos que fueron posibles gracias al respaldo de varios gobernadores. En ese esquema, el diálogo con las provincias se volvió un pilar central para el Ejecutivo nacional. Pero el contexto no es menor. La ofensiva política se da en medio de un escenario complejo, atravesado por nuevas derivaciones de la causa vinculada a la presunta criptoestafa $Libra y denuncias que salpican al vocero presidencial Manuel Adorni. En ese clima, el oficialismo busca reforzar su red de apoyos territoriales.

En paralelo, Mendoza aparece como una provincia clave en ese entramado. En el primer trimestre del año, recibió $7.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que representa un incremento superior al 130% respecto a todo lo percibido en 2025. Este dato la posiciona entre las jurisdicciones más beneficiadas del país.

De hecho, durante marzo se ubicó en el segundo lugar del ranking nacional de asistencia financiera, solo por detrás de Corrientes. En el acumulado trimestral, se mantiene entre las principales receptoras, consolidando su peso en la relación con Nación.

La visita de Santilli tendrá además un fuerte componente económico y productivo. El ministro mantendrá reuniones con sectores productivos locales y avanzará en temas clave de infraestructura, uno de los principales reclamos del gobierno provincial.

En ese punto, sobresale la situación de la Ruta Nacional 7, considerada estratégica para la conexión del Mercosur con los puertos del Pacífico. Desde Nación ya se anunció el llamado a licitación para su desarrollo, una obra largamente esperada en la provincia. También se pondrá sobre la mesa el avance de la Ruta Nacional 40, con tramos pendientes tanto en el norte como en el sur mendocino, claves para mejorar la logística y la conectividad regional.