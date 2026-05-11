El Gobierno busca reactivar la agenda del Congreso con dos leyes clave

Luego de varias semanas acorralado por las repercusiones judiciales en torno al patrimonio de Manuel Adorni, el Gobierno intenta dar vuelta la página. Para recuperar el control de la agenda pública, la estrategia oficialista apunta ahora a copar el Poder Legislativo con un paquete de proyectos clave.

El camino parlamentario no está libre de obstáculos. La reforma electoral se encuentra paralizada debido a la negativa de los bloques aliados a convalidar la eliminación de las PASO. Frente a esto, La Libertad Avanza (LLA) debate si mantendrá su postura intransigente o si cederá ante las demandas de la oposición dialoguista. En paralelo, un sector de la oposición presiona para tratar el proyecto de Ficha Limpia de forma autónoma, desmarcándolo del paquete electoral con el que el oficialismo buscaba condicionar los apoyos.

A pesar de estas tensiones, el oficialismo confía en una agenda diversa para demostrar iniciativa política en la Cámara Baja:

El debut del “SuperRIGI”: Este lunes ingresará formalmente el proyecto que busca atraer capitales extranjeros para sectores productivos e industriales que actualmente no tienen desarrollo en el país.

Tratado de Patentes (PCT): El martes se buscará dictamen para adherir a este convenio clave, postergado anteriormente por el lobby de los laboratorios nacionales y comprometido en los acuerdos comerciales con Estados Unidos.

Sesión clave para la próxima semana: Si los consensos avanzan, el Gobierno planea llevar al recinto un combo que incluye el Tratado de Patentes, la Ley Hojarasca (para eliminar normativas obsoletas) y la polémica reforma al régimen de Zonas Frías, destinada a recortar los subsidios al gas en áreas de bajas temperaturas.

No todo será agenda proactiva para el oficialismo en Diputados. Para este jueves, sectores opositores impulsan una sesión especial orientada a interpelar al jefe de Gabinete, con miras a una eventual moción de censura.

Aunque actualmente la oposición no contaría con las mayorías necesarias en el recinto para desplazar al funcionario —debido al complejo proceso reglamentario que requiere habilitar comisiones específicas—, la maniobra cumple con el rol político de mantener el foco sobre los cuestionamientos patrimoniales del entorno presidencial.

En la Cámara Alta, el bloque oficialista se concentra en destrabar la designación de magistrados y acelerar el proyecto de Propiedad Privada. Para asegurar el dictamen de este último, LLA evalúa resignar el capítulo que modificaba el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), una normativa heredada de la gestión de Cambiemos que frena los desalojos y regula las tierras vulnerables.

Más allá de este debate, el Senado podría sesionar esta misma semana con un temario de alto impacto técnico y político:

Pago a fondos litigantes: Se discutirá la autorización para abonar $171 millones de dólares a bonistas que mantenían juicios por el default del 2001.

Seguridad y armas: Debate sobre la regularización de la tenencia de armas y la continuidad del plan de entrega voluntaria.

Nombramientos judiciales: Tratamiento de pliegos de jueces y diplomáticos, entre los que destaca la prórroga por cinco años para el juez federal Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia.

Con este despliegue de iniciativas, la Casa Rosada busca blindarse y disipar la incertidumbre de los últimos días. Sin embargo, el clima con sus socios políticos sigue siendo tenso.

Muestra de ello fue el reciente y severo comunicado del PRO, donde cuestionaron con dureza a quienes “frenan el cambio desde adentro con soberbia”, dejando en claro que el apoyo parlamentario de los aliados no será un cheque en blanco.