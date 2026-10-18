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El Gobierno busca poner en valor el patrimonio histórico de una reserva natural del Valle de Uco

El objetivo es articular esfuerzos para poner en valor este patrimonio y acercar a la comunidad el conocimiento científico sobre la presencia incaica en la cordillera mendocina.

La Dirección de Áreas Protegidas del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza avanza en una agenda de trabajo conjunto con especialistas en arqueología para profundizar el conocimiento, la conservación y la difusión del patrimonio cultural de la Reserva Natural Laguna del Diamante.

A través de reuniones regulares, equipos técnicos de la Dirección y referentes científicos intercambian información y analizan alternativas para dar a conocer la riqueza histórica y cultural de Área Natural, a partir de los resultados de investigaciones desarrolladas durante más de dos décadas en este sector de la cordillera mendocina.

La iniciativa busca fortalecer la articulación entre la gestión provincial y la comunidad científica, con el propósito de que los conocimientos generados a través de la investigación puedan trascender el ámbito académico y convertirse en herramientas para la divulgación y la valoración social del patrimonio.

En este sentido, la Laguna del Diamante en San Carlos posee un valor singular que trasciende sus atributos ambientales y paisajísticos. Las investigaciones arqueológicas realizadas en la zona han permitido documentar evidencias de la presencia incaica, entre ellas estructuras de distinta complejidad, áreas de ocupación, construcciones vinculadas con la circulación en ambientes de altura y manifestaciones que permiten profundizar en las dimensiones simbólicas y culturales de estas sociedades.

Estos hallazgos contribuyen a comprender la relación que los pueblos originarios establecieron con el territorio y con elementos destacados del paisaje, como volcanes, lagunas y cursos de agua. Desde esta perspectiva, la caldera del Diamante constituye también un espacio de interés para conocer cómo las sociedades del pasado organizaron y significaron su entorno.

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