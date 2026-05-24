El Gobierno busca derogar la Ley de Etiquetado Frontal impulsada por legisladores mendocinos

El Gobierno nacional avanzó formalmente con su intención de eliminar la Ley de Etiquetado Frontal, conocida oficialmente como Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. El proyecto fue enviado al Congreso con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones, y apunta a derogar en su totalidad la normativa impulsada en 2021 por los mendocinos Anabel Fernández Sagasti y Julio Cobos.

La propuesta oficial contempla la eliminación de los octógonos negros en los envases y también de las restricciones vinculadas a publicidad, entornos escolares y utilización de personajes infantiles en productos alimenticios. Según el texto enviado al Senado, el sistema actual presenta “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” y aplica criterios homogéneos sobre alimentos muy distintos, sin considerar las cantidades efectivamente consumidas ni su aporte nutricional.

Desde el Ejecutivo sostienen además que la normativa vigente genera un esquema “binario” que no reconoce mejoras graduales realizadas por la industria alimenticia. En ese sentido, remarcan que productos tradicionales o considerados saludables terminan recibiendo advertencias similares a las de alimentos ultraprocesados, lo que, aseguran, provoca confusión entre los consumidores y desalienta cambios parciales en la composición de los productos.

Otro de los argumentos planteados por la Casa Rosada apunta al impacto económico y comercial dentro del Mercosur. El Gobierno afirma que la falta de criterios unificados en la región obliga a las empresas a producir envases diferenciados, situación que afecta especialmente a las PyMEs por los mayores costos de adaptación. Pese al intento de derogación, el Ejecutivo aclaró que continuará siendo obligatoria la información nutricional tradicional sobre azúcares, grasas, sodio y valor energético bajo las normas del Código Alimentario Argentino.