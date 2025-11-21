El Gobierno busca crear una adicional para un grupo de empleados públicos

El gobernador Alfredo Cornejo impulsó un proyecto de ley para establecer un adicional salarial destinado al personal de la Asesoría de Gobierno de la provincia, incluyendo a sus abogados auxiliares y agentes administrativos.

La medida, enviada a la Legislatura, tiene como objetivo reconocer y compensar la “relevancia esencial” y el creciente volumen de trabajo que desempeña este organismo clave del Poder Ejecutivo.

Detalles

Desde el Gobierno provincial se subraya que la Asesoría de Gobierno ha experimentado un aumento exponencial en sus funciones, tanto en las materias que debe abordar como en la cantidad de litigios judiciales a su cargo, que actualmente rondan los 3 mil procesos. Estos casos abarcan todos los fueros, desde la Corte Nacional hasta las instancias provinciales, e incluso la defensa de demandas contra el Poder Legislativo y Judicial.

La Asesoría, que tiene rango constitucional, es el órgano encargado de asesorar al Poder Ejecutivo y defender los intereses provinciales en sede judicial. El cargo de su titular es vitalicio y su nombramiento sigue el mismo procedimiento que el de un juez de la Suprema Corte (actualmente lo ocupa el abogado Ricardo Canet desde 2018).

Según los fundamentos del proyecto, la labor de los abogados y auxiliares es de “esencial importancia” para el Estado, ya que representan la “última palabra jurídica del Poder Ejecutivo” y son quienes defienden los intereses de la provincia. Además, su opinión sienta la doctrina administrativa que debe ser acatada por todas las áreas legales de los tres poderes del Estado, según señala diario MDZ.

Adicional

El proyecto crea el “Adicional Asesoría de Gobierno”, el cual será remunerativo y lo percibirán los profesionales y agentes administrativos que trabajen en la dependencia de manera habitual y permanente.

El plus será equivalente al doble de lo que percibe un agente de Clase 13 (Régimen 5) de la administración central por los conceptos de Asignación de Clase, Adicional por Título y Responsabilidad Jerárquica. Para los Agentes Administrativos: Se les asignará la mitad de dicho adicional.

La asignación definitiva y la posibilidad de modificar el monto del beneficio quedan a cargo del Asesor de Gobierno, siempre supeditado a la disponibilidad financiera que determine el Ministerio de Hacienda.