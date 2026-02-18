El Gobierno avanza en un proyecto para ampliar el crédito en dólares

El equipo económico de Javier Milei ultima los detalles de una reforma estructural que busca romper con un dogma financiero vigente desde hace más de dos décadas: la restricción estricta de los créditos en moneda extranjera. La hoja de ruta oficial contempla el envío de un proyecto de ley al Congreso y cambios en la normativa del Banco Central para habilitar préstamos en dólares a personas y empresas que no son exportadoras.

Esta medida apunta a derogar las limitaciones del Decreto 905 de 2002, nacido tras la salida de la Convertibilidad, que prohibía el financiamiento en divisas a cualquier actor que no generara ingresos directos en “moneda dura”. El objetivo es claro: inyectar liquidez en un mercado interno que hoy muestra signos de agotamiento.

La Casa Rosada detectó que el sistema financiero cuenta con una capacidad de fuego desaprovechada. Según los últimos datos oficiales al 9 de febrero, los depósitos en dólares en el sistema alcanzaron los u$s37.879 millones, pero solo la mitad de ese stock está volcado a créditos.

Potencial de expansión: Si la relación préstamos/depósitos subiera al 75%, el mercado recibiría un shock de u$s9.500 millones adicionales en oferta crediticia.

Tasa competitiva: Actualmente, el financiamiento en dólares se pacta con tasas de entre el 5% y el 7% anual, valores muy atractivos en comparación con el costo del dinero en pesos.



Uno de los principales beneficiarios de esta flexibilización serían los desarrolladores inmobiliarios. Bajo el esquema actual, estos actores no pueden financiarse en dólares por no ser exportadores directos, a pesar de que sus activos y precios de venta están dolarizados de facto. El Gobierno cree que abrir esta ventanilla será el combustible necesario para reactivar la construcción y el mercado hipotecario.

En paralelo, la conducción económica avanza en conversaciones con los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC). La intención es que, bajo el concepto de “inocencia fiscal”, los dólares puedan ingresar al circuito productivo directamente a través de cuentas comitentes, simplificando los procesos y evitando el paso obligado por una cuenta bancaria tradicional.

La urgencia por ampliar el crédito responde a la necesidad de revertir el freno en la actividad. Con una economía que cerró noviembre de 2025 sin crecimiento interanual y proyecciones de caída para diciembre (según estimaciones de consultoras como Eco Go), el Palacio de Hacienda apuesta a que el ahorro privado en dólares sea el motor de la recuperación en 2026.