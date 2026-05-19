El Gobierno avanza contra la Zona Fría y en Mendoza unos 400 mil hogares podrían perder el subsidio

La discusión por la denominada “Zona Fría” volvió a encender alarmas en Mendoza. El Gobierno nacional impulsa una reforma del régimen de subsidios al gas natural que podría dejar afuera a gran parte de los usuarios residenciales incorporados desde 2021, entre ellos unos 400 mil hogares mendocinos.

La iniciativa, promovida por La Libertad Avanza, será tratada en la Cámara de Diputados y propone limitar el beneficio únicamente a los sectores considerados vulnerables dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). De avanzar, solo mantendrían el descuento total las zonas históricas del régimen: la Patagonia, la Puna y Malargüe, en Mendoza.

Mendoza, otra vez en riesgo

La ampliación de la Ley 27.637 había incorporado a buena parte de Mendoza dentro del régimen de Zona Fría, permitiendo descuentos del 30% y hasta el 50% en las facturas de gas para usuarios residenciales y sectores vulnerables.

Sin embargo, el nuevo proyecto del Gobierno nacional busca dar marcha atrás con esa ampliación y focalizar los subsidios exclusivamente en hogares de menores ingresos. Además, el descuento dejaría de aplicarse sobre toda la factura y pasaría a calcularse únicamente sobre el precio del gas, reduciendo aún más el alivio económico.

En Mendoza, el diputado nacional Martín Aveiro advirtió que la modificación afectaría a cerca de 400 mil hogares y podría derivar en fuertes subas tarifarias justo en la previa del invierno.

El antecedente que ya había generado tensión

No es la primera vez que la Casa Rosada intenta modificar el régimen. En diciembre de 2025, el Presupuesto nacional incluía un capítulo que eliminaba parte de los beneficios de Zona Fría, aunque finalmente fue rechazado en Diputados.

Ahora, el Gobierno volvió a la carga con un proyecto específico que reabre el conflicto con varias provincias del interior. Córdoba, San Luis y Mendoza ya comenzaron a manifestar públicamente su rechazo, argumentando que las bajas temperaturas y las condiciones climáticas justifican la continuidad del esquema diferencial.

En paralelo, desde sectores opositores mendocinos le reclamaron al gobernador Alfredo Cornejo que intervenga ante Nación y pida sostener el beneficio para la provincia. La advertencia es clara: si prospera la reforma, miles de mendocinos podrían pasar a pagar prácticamente el doble por el servicio de gas.