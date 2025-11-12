El Gobierno avanza con una obra clave para el Valle de Uco

El Gobierno, a través del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, publicó el decreto 2352 en el Boletín Oficial, mediante el cual se aprueba el Convenio Específico de Asignación de Recursos con el Departamento General de Irrigación para la ejecución del proyecto modernización de riego canal matriz Valle de Uco – sistema presurizado Paraje Altamira en el Río Tunuyán Superior, con una inversión de USD 55.382.195,00.

La obra, financiada con los Fondos del Resarcimiento decreto 2074, contempla la impermeabilización de 90 km y tres reservorios de más de 200.000 m3. Además, beneficia a 4.496 hectáreas y a 318 beneficiarios directos de los distritos de La Consulta y Eugenio Bustos en San Carlos. Tiene un plazo de ejecución de 30 meses.

La modernización del sistema de riego busca lograr los siguientes objetivos

específicos:

Reducir las pérdidas de agua por infiltración.

Mejorar la eficiencia global del recurso hídrico.

Implementar un sistema de distribución de agua a demanda, presurizado por gravedad, que garantice un suministro equitativo y flexible.

Instalar un sistema adecuado de medición y control de caudales para

optimizar la gestión.

optimizar la gestión. Fomentar la adopción de tecnologías modernas en la aplicación del agua y el manejo de cultivos para aumentar la productividad.

Capacitar a los productores en técnicas de riego y cultivo.

Fortalecer la gestión del riego reforzando el rol de la Inspección de Cauce del Canal Matriz Valle de Uco.

La licitación se llevó a cabo el 22 de agosto de 2025 y la apertura de sobres el 9 de septiembre de 2025. Actualmente se están analizando las ofertas de 5 propuestas y en los próximos días se anunciará quién se encargará de los trabajos.