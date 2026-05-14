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CÁMARA DE DIPUTADOS

El Gobierno avanza con la nueva “zona fría”: cuántos hogares dejarían de percibir el subsidio y qué pasaría en Mendoza

La propuesta del Ejecutivo obtuvo dictamen de mayoría en Diputados y la reforma se trataría en el recinto el próximo 20 de mayo.

Este miércoles, el gobierno de Javier Milei consiguió dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados y avanza con la reforma del régimen de zona fría, el esquema que subsidia el consumo de gas en regiones con bajas temperaturas.

La noticia fue confirmada por el diputado mendocino Facundo Correa Llano, quien comunicó que el oficialismo reunió 46 firmas gracias a las bancas propias y al apoyo de bloques aliados como PRO, Innovación Federal y MID, además de disidencias parciales de sectores de la UCR, Producción y Trabajo e Independencia.

En ese sentido, cabe destacar que el acuerdo se selló en el plenario conjunto de comisiones de Energía, Combustible, y de Presupuesto y Hacienda.

El Gobierno nacional busca redefinir el mapa de subsidios por Zona Fría: cómo impacta en Mendoza

Según detalló la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti,1.600.000 usuarios perderían el subsidio, mientras que 1.800.000 de hogares inscriptos en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) mantendrán descuentos superiores al 75% durante el invierno.

A este último grupo se suman familias con ingresos de hasta tres canastas básicas -equivalentes a $4.300.000-, titulares del Certificado Único de Discapacidad, excombatientes de la guerra de Malvinas e inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares. Según estimaciones oficiales, el nuevo esquema alcanzaría a unas 9 millones de personas.

Uno de los cambios centrales del proyecto establece que el subsidio dejará de aplicarse sobre el cargo fijo de distribución y pasará a calcularse sobre el metro cúbico efectivamente consumido. Además, la iniciativa otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de modificar el porcentaje del descuento según la evolución del precio mayorista del gas.

Desde el Gobierno argumentaron que el actual sistema se volvió financieramente inviable. En ese sentido, Tettamanti advirtió que la alícuota del 7,5% que se cobra en cada factura para sostener el régimen ya no alcanza y que, sin una reforma, ese recargo debería elevarse al 11,5%.

Con el dictamen firmado, el oficialismo buscará llevar el proyecto al recinto el próximo 20 de mayo, en una sesión que también incluiría el tratamiento de la ley Hojarasca y la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

Qué pasaría en Mendoza

En caso de aprobarse la iniciativa del Gobierno nacional, el beneficio quedará limitado sólo a la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe. De este modo, Mendoza -que actualmente percibe este beneficio en todo su territorio-, quedará prácticamente excluida del programa.

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