El Gobierno avanza con la construcción de los nuevos edificios para dos jardines de Tunuyán

La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial continúa ejecutando su plan de fortalecimiento de la infraestructura escolar en el Valle de Uco. En este marco, las obras para los nuevos edificios del Jardín de Infantes 0-062, que comparte predio con la Escuela Luzuriaga, y del Jardín 0-038 María Luvina Martín, ambos en el departamento de Tunuyán, muestran importantes niveles de avance técnico y edilicio.

Estos proyectos no solo buscan ampliar la oferta educativa en la región, sino asegurar que cientos de niños y niñas accedan a entornos seguros, modernos y estimulantes, revirtiendo situaciones de desequilibrio territorial y garantizando condiciones óptimas para las trayectorias escolares desde la primera infancia.

Jardín 0-062: Estructura metálica completa y foco en las salas de nivel inicial

La obra del Jardín de Infantes 0-062, adjudicada a la empresa Construcciones Artigas SA, certificó un avance de 24,71 % al cierre de abril, y se prevé que mantenga el ritmo previsto para su finalización en el segundo semestre de este año.

Actualmente, las actividades en el predio ubicado en calle Juan B. Justo e Hipólito Yrigoyen, donde funciona la Escuela Primaria 9-035 Toribio Luzuriaga, se concentran en el montaje de la estructura con el sistema industrializado de steel framing. Las cuadrillas ya finalizaron el montado de vigas, correas y columnas metálicas correspondientes al sector de las cinco aulas proyectadas.

Asimismo, los operarios trabajan intensamente en los anclajes químicos de los paneles perimetrales a la platea de hormigón para luego iniciar el montaje del sector de gobierno. En materia de servicios, se concluyó la instalación de cañerías a nivel de piso, cámaras de inspección y bocas de registro (embebidas en la platea), y se avanza en el armado de las cañerías del sedimentador para el sistema de reciclaje de aguas grises.

En las últimas horas, se descargaron las cañerías estructurales metálicas con las que se dará inicio a la construcción de las pérgolas y la galería principal del establecimiento.

Jardín María Luvina Martín: avance sostenido y apuesta por la sustentabilidad

Por su parte, el nuevo edificio para el Jardín 0-038 María Luvina Martín, que lleva adelante la firma Planinka SRL, registra casi 20 % de avance general.

Esta obra es de vital importancia para la comunidad, ya que la institución, que cuenta con una matrícula proyectada de hasta 300 alumnos, asiste actualmente a clases en una casa alquilada y reacondicionada que no dispone de las comodidades ni de las dimensiones necesarias.

En el terreno ubicado frente a la calle Bartolomé Mitre, los trabajos avanzan a ritmo sostenido: se está concluyendo la mampostería, se ejecutó el 50 % de las losas de hormigón y ya se montan las estructuras metálicas en las zonas de aulas y el Salón de Usos Múltiples (SUM).

En lo que respecta a instalaciones técnicas, se completó la colocación de las bases para cloacas, el sistema de riego y la cañería de distribución de aguas grises. El tendido eléctrico ya alcanzó el 50 % de avance, restando únicamente el cableado de la cubierta.

Las próximas etapas constructivas contemplan la colocación de las cubiertas metálicas con sus aislaciones térmicas para los techos del SUM y las aulas, el inicio de la galería del tren de aulas y la finalización de la losa del hall de acceso. Cabe destacar que este edificio tendrá un perfil marcadamente sustentable, ya que contará con paneles fotovoltaicos para el autoabastecimiento eléctrico y una sala de filtrado para la reutilización de aguas grises en riego.