PRESUPUESTO 2026

El Gobierno aumentará el monto de las jubilaciones y prestaciones sociales en el Presupuesto 2026: destinará $92 billones

El 62% del Presupuesto se concentrará en prestaciones sociales bajo la órbita de Capital Humano. El gasto total previsto es de $148,1 billones.

El Presupuesto 2026 que el gobierno de Javier Milei enviará al Congreso prevé un gasto total de 148,1 billones de pesos, de los cuales el 62% ($92 billones) se destinará a prestaciones sociales, entre las que se incluyen jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, programas sociales y fondos para el PAMI. Cabe recordar que todas estas partidas están bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, el cual es conducido por Sandra Petovello.

En lo que respecta a jubilaciones y pensiones, tendrán una asignación de $71 billones, lo que equivale al 6,9% del PBI. Además, se proyecta 10,1 billones para Asignaciones Familiares y propone que esos beneficios dejen de actualizarse por inflación, tal como establece el artículo 73 del Presupuesto.

El PAMI recibirá 3,6 billones: cerca de 2 billones surgirán de aportes de jubilados y pensionados, y los 1,6 billones restantes provendrán del Tesoro. Los programas sociales dispondrán de 7,4 billones, lo que implica un incremento del 20% respecto de 2025.

Javier Milei buscará aprobar el proyecto durante las sesiones extraordinarias, entre el 10 y el 31 de diciembre, una vez que se renueven las bancas en el Congreso. Si bien contará con mayor presencia parlamentaria, el Gobierno intentará avanzar en acuerdos con los gobernadores dialoguistas para alcanzar los votos necesarios que le den luz verde al Presupuesto.

Por su parte, la oposición quiere mantener el esquema de movilidad para la AUH, discapacidad, embarazo y asignaciones familiares.

El cronograma impulsado por La Libertad Avanza prevé dictamen el 10 de diciembre, debate en la Cámara baja entre el 11 y el 12 y sanción definitiva antes de Navidad.

