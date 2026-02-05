El Gobierno apura la estrategia para aprobar la reforma laboral en febrero

El cronograma legislativo para las sesiones extraordinarias ya está marcado: mientras el Senado se prepara para debatir la reforma laboral, la Cámara de Diputados pondrá el foco en el Régimen Penal Juvenil. Aunque inicialmente se preveía un debate extenso y por etapas, el oficialismo confía en que ambas iniciativas podrían quedar sancionadas antes de que termine febrero.

La clave de esta celeridad no está en el consenso ideológico, sino en la billetera del Ejecutivo. El apoyo de los bloques provinciales está atado directamente a las concesiones que el Ministerio de Economía esté dispuesto a ceder en materia de recursos, especialmente en lo que respecta a la coparticipación y la posible revisión del Impuesto a las Ganancias.

El entusiasmo por flexibilizar las normas laborales no es exclusivo de La Libertad Avanza. El PRO y la UCR actúan como socios estratégicos, retomando una agenda que arrastran desde los tiempos de Juntos por el Cambio.

11 de febrero: Fecha clave en el Senado para la votación del proyecto.

18 de febrero: Diputados ya agendó el plenario de comisiones para dictaminar, buscando convertir la reforma en ley ese mismo día.

Pese al optimismo de que “los votos están”, persisten dudas operativas. Algunos sectores temen que las internas políticas —específicamente una posible demora administrativa de Victoria Villarruel en el giro del proyecto— o las exigencias de los gobernadores por fondos frescos puedan ralentizar el proceso.

No todo es armonía en el ala dialoguista. Desde el PRO advierten que la falta de consultas a especialistas en Diputados podría derivar en un trabajo legislativo deficiente. Por su parte, los bloques provinciales reclaman que una reforma laboral aislada, sin cambios previsionales ni tributarios, pierde efectividad.

En la vereda de enfrente, el sindicalismo se prepara para la resistencia. Mientras la UCR ironiza sobre la indecisión de la CGT para fijar un paro, las CTA, ATE y sectores de la cultura ya confirmaron movilizaciones para el 11 de febrero.

Conscientes de que no cuentan con los números para frenar el proyecto oficialista en el Senado, en Unión por la Patria ya trabajan en un dictamen de minoría. Su propuesta busca un camino opuesto al del Gobierno:

Reducción de la jornada laboral.

Ampliación de licencias por paternidad.

Regulación de trabajadores de plataformas.

Indemnizaciones financiadas vía Banco Nación.

Sin embargo, ante la falta de aliados y mayorías, la estrategia del justicialismo parece quedar reducida a un gesto simbólico. Todo indica que, si el Gobierno logra blindar el acuerdo económico con las provincias, la reforma laboral será una realidad este mismo mes.