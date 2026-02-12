El Gobierno apelará el fallo que le restituyó la pensión por viudez a Cristina Fernández de Kirchner

Luego de que la Justicia le restituyera la pensión por viudez a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde el Gobierno se preparan para apelar el fallo dictado por la Cámara Federal de la Seguridad Social. Cabe recordar que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) había suspendido el beneficio de la exmandataria. De este modo, el equipo que encabeza la ministra de Capital Humano –Sanda Pettovello– intentará llevar el caso a la Corte Suprema.

Desde el área de legales del organismo previsional evalúan la presentación de un recurso federal extraordinario para revertir el fallo de la Justicia, ya que consideran que el mismo afecta el interés del Estado y podría sentar un antecedente para que otros beneficiarios con condenas penales reclamen la continuidad de sus haberes.

Cabe recordar que la suspensión del beneficio había sido dispuesta luego de la condena contra la exmandataria en la causa Vialidad, lo que implicó la interrupción del pago de alrededor de 20 millones de pesos mensuales correspondientes a la pensión por el fallecimiento de Néstor Kirchner.

Sin embargo, los camaristas consideraron que la quita del beneficio resultaba desproporcionada y que vulneraba derechos adquiridos de la ex presidenta. En su voto, el juez Sebastián Russo sostuvo que debía priorizarse el carácter alimentario del haber y advirtió que la quita colocaba a la actora en una situación de desprotección, al tiempo que señaló que el acto administrativo cuestionado no mostraba, en esta etapa inicial, un vínculo causal claro y suficiente para justificar la suspensión del pago.

Esta postura de la Justicia choca contra la mirada del Ejecutivo, desde donde sostienen que una persona condenada por corrupción no debería conservar privilegios previsionales financiados con recursos públicos.