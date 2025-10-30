El Gobierno adjudicó la tercera etapa de las obras para refaccionar la calle que bordea al Parque San Martín

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) concretó este miércoles la adjudicación de la tercera fase del proyecto de renovación del circuito vial Avenida del Libertador – Papagayos a la empresa constructora DA FRE Obras Civiles SA, formalizando la firma del contrato que asegura el próximo comienzo de las obras.

El acuerdo se selló en la sede central de Vialidad Mendoza, con la participación del titular de la DPV, ingeniero Osvaldo Romagnoli, y el ingeniero Fernando Da Fré, representante legal y técnico de la firma ganadora de la licitación. El monto final de la adjudicación se estableció en $2.697.431.297,92. De acuerdo con información del Ejecutivo, esta cifra constituyó “la propuesta más ventajosa en el proceso de licitación, logrando una rebaja de $393.568.702,08 respecto al presupuesto original de $3.091.000.000 previsto en el llamado.”

Esta etapa contempla la repavimentación de la calle San Francisco de Asís, que flanquea el estadio Malvinas Argentinas, cubriendo el trayecto desde la rotonda de Las Churrasqueras hasta la rotonda del Parque de Los Pueblos Originarios. Además, incluye el tramo que va desde el final de la Avenida del Libertador hasta la rotonda del barrio La Favorita.

La reconstrucción de este tercer segmento de la Ruta 99 da continuidad a los trabajos iniciados en 2023. Aquella primera etapa abarcó el circuito Papagayos, en Ciudad, desde su dique hasta el barrio Nuevas Quintas. Posteriormente, la obra se extendió en Las Heras, en el sector popularmente conocido como el circuito de El Challao, yendo desde el barrio Nuevas Quintas hasta la rotonda de la Virgen de Lourdes.

Las tareas a ejecutarse en esta nueva fase comprenden la repavimentación de los tres enlaces viales que conectan la calle San Francisco de Asís y la Avenida del Libertador dentro del Parque General San Martín. También se llevarán a cabo la recuperación de banquinas, la edificación de cordones, obras de control aluvional, la correspondiente demarcación vial y la instalación de nueva cartelería vertical.