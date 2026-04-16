El Gobierno adjudicó la obra y comienza la construcción del Centro Ambulatorio del Notti

El Gobierno formalizó el inicio de la etapa de construcción del nuevo Centro Ambulatorio del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti, una de las obras de infraestructura sanitaria más importantes.

A través del Decreto N° 662, el gobernador Alfredo Cornejo ratificó la adjudicación del proyecto a la Unión Transitoria (UT) integrada por las empresas PROCON S.R.L., TOLCON S.A. y SANCO S.A..

La obra, que forma parte del Master Plan del nosocomio, representa una inversión de $38.878.181.811,09. El proyecto tiene como objetivo principal consolidar al Hospital Notti como el referente pediátrico del Centro-Oeste argentino, permitiendo trasladar toda la actividad ambulatoria a un nuevo edificio independiente del bloque de internación y emergencias.

Actualmente en el lugar se llevan a cabo trabajos de movimiento de suelo y replanteo. Los mismos comenzaron en la semana del 6 de abril.

El nuevo Centro Ambulatorio se desarrollará en un predio contiguo al hospital actual y contará con:

Superficie total: más de 6.000 metros cuadrados cubiertos destinados exclusivamente a la atención de consultas externas y especialidades pediátricas.

Innovación tecnológica: el edificio contará con aislación sísmica, una partida de alta complejidad que garantiza la operatividad total del centro de salud ante eventos telúricos de gran magnitud.

Impacto en la atención: la separación del área ambulatoria permitirá optimizar la circulación de pacientes, reducir los tiempos de espera y mejorar sustancialmente el entorno de recuperación para los niños internados en el edificio principal.

La licitación pública destacó por la alta participación del sector de la construcción, con un total de siete propuestas presentadas por importantes firmas del medio. Tras un análisis técnico y financiero por parte de la Comisión de Estudio y Evaluación de Propuestas, se determinó la conveniencia de la oferta presentada por la UT ganadora, la cual superó ampliamente los requisitos de capacidad económica y antecedentes técnicos requeridos.