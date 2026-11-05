El Gobierno adjudicó la compra cámaras de videovigilancia por más de $2.700 millones

El Gobierno provincial formalizó la adjudicación de la licitación pública destinada a reforzar el sistema de seguridad.

La medida contempla la provisión, instalación y puesta en marcha de un total de 1.200 dispositivos de vigilancia, distribuidos en 800 unidades domo (PTZ exterior) y 400 cámaras fijas (Bullet exterior), con una inversión total que asciende a $2.733.060.000 (equivalentes a USD 1.804.000).

Tras un riguroso proceso de evaluación técnica, legal y económica que contó con la intervención de la Comisión de Preadjudicación, la Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado, el proceso recayó en la firma Plettac Electronics Argentina S.A. (con facturación a cargo de Plettac Latam Group, LLC).

La propuesta seleccionada se destacó por incorporar especificaciones técnicas de alto valor estratégico para la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia:

Incorpora capacidad propia de almacenamiento en una arquitectura descentralizada en los distintos Centros de Monitoreo de la Provincia, garantizando alta disponibilidad y redundancia en el registro de las imágenes.

Integra herramientas de análisis de video que permiten localizar de forma automatizada y rápida a personas, vehículos u objetos de interés a partir de descripciones ingresadas mediante texto, agilizando sustancialmente las tareas de investigación forense y análisis operativo.

Detalle de la adjudicación

Renglón 1 (800 cámaras PTZ exterior): Valor unitario de USD 1.830 (Total: USD 1.464.000 / $2.217.960.000).

Renglón 2 (400 cámaras Bullet fija exterior): Valor unitario de USD 850 (Total: USD 340.000 / $515.100.000).

El proceso licitatorio evaluó en total ocho ofertas presentadas por distintas empresas del rubro, de las cuales varias fueron descartadas por no cumplir con las exigencias técnicas mínimas de los pliegos (como especificaciones en switches, grados de protección IP/IK, o plazos de provisión) o por alcanzar un menor puntaje en la grilla de evaluación general.