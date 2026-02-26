El Gobierno actualizó el precio del kilómetro recorrido: qué pasará con el boleto

El Ejecutivo Provincial oficializó, a través del Boletín Oficial, el nuevo costo por kilómetro que se le pagará a las empresas prestadoras, una medida que entrará en vigencia el 1 de marzo de 2026. Sin embargo, la noticia principal para el pasajero es el alivio: no habrá aumento en el precio del boleto.
El informe técnico del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) revela cifras contundentes sobre la realidad del sistema. Tras las auditorías y la audiencia pública de diciembre, se determinó que el costo operativo promedio para el área urbana es de $4.081,95 por kilómetro.
Lo más llamativo del decreto es la exposición de la “tarifa de equilibrio”. De no existir la intervención estatal, el usuario debería pagar un pasaje de $4.495,66 para que el sistema sea autosuficiente. Al mantener las tarifas actuales (fijadas en 2025), la provincia reafirma su política de usar el Fondo Compensador para cubrir la diferencia y proteger el bolsillo ciudadano.
En detalle
- Tarifas sin cambios: Pese al incremento en los insumos y combustibles que afectan a las empresas, los valores para el usuario se mantienen congelados.
- Alcance total: La medida impacta en los Grupos 1 al 9 del Gran Mendoza (incluida la estatal STM) y en los servicios de media y larga distancia (CATA, Andesmar, Iselín, entre otras).
- Movilidad sustentable: El sistema de bicicletas públicas (Bicitran) también fue auditado para garantizar que su estructura de costos sea sostenible a largo plazo.
- Cláusula de ajuste: La Subsecretaría de Transporte quedó habilitada para realizar modificaciones futuras, pero solo bajo estrictos criterios de necesidad técnica y respetando los topes discutidos previamente.