El Gobierno actualizó el precio del kilómetro recorrido: qué pasará con el boleto

El Ejecutivo Provincial oficializó, a través del Boletín Oficial, el nuevo costo por kilómetro que se le pagará a las empresas prestadoras, una medida que entrará en vigencia el 1 de marzo de 2026. Sin embargo, la noticia principal para el pasajero es el alivio: no habrá aumento en el precio del boleto.

El informe técnico del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) revela cifras contundentes sobre la realidad del sistema. Tras las auditorías y la audiencia pública de diciembre, se determinó que el costo operativo promedio para el área urbana es de $4.081,95 por kilómetro.

Lo más llamativo del decreto es la exposición de la “tarifa de equilibrio”. De no existir la intervención estatal, el usuario debería pagar un pasaje de $4.495,66 para que el sistema sea autosuficiente. Al mantener las tarifas actuales (fijadas en 2025), la provincia reafirma su política de usar el Fondo Compensador para cubrir la diferencia y proteger el bolsillo ciudadano.

En detalle