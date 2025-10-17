El Gobierno abrió un concurso para patrocinar el BiciTran y reforzar su financiamiento

El Gobierno, por intermedio de la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM), inició un proceso de concesión de espacios publicitarios destinados a marcas comerciales dentro de su sistema de bicicletas compartidas, BiciTran. La medida busca “complementar el esquema financiero actual” del servicio.

La convocatoria está dirigida de manera exclusiva a marcas, quedando expresamente excluidas las agencias de publicidad. La STM aclaró que no se ha fijado un presupuesto para este proyecto; en su lugar, las compañías interesadas deberán presentar propuestas económicas que serán evaluadas por el organismo estatal. Las condiciones gráficas, técnicas y la obligación de respetar la identidad visual del sistema BiciTran se detallan en los pliegos disponibles, según señala diario El Sol.

El oferente que resulte adjudicado será el responsable de la instalación y montaje de toda la imagen promocional.

Los espacios puestos a disposición para el patrocinio son diversos y cubren una gran parte del sistema:

Bicicletas : Los guardabarros traseros y los canastos delanteros de las 750 unidades que componen la flota.

Los guardabarros traseros y los canastos delanteros de las 750 unidades que componen la flota. Infraestructura : La totalidad de los spots de anclaje, los tótems informativos y los tótems de reparaciones.

La totalidad de los spots de anclaje, los tótems informativos y los tótems de reparaciones. Digital: La posibilidad de realizar campañas publicitarias conjuntas que se difundirán en las redes sociales de BiciTran, su aplicación móvil y las plataformas del patrocinador.

Hacia la Autosustentabilidad

El Ejecutivo provincial confirmó que la entrada de capital publicitario será un aporte significativo para el mantenimiento, aunque no cubrirá la totalidad de los gastos. El objetivo es que la publicidad “complemente el esquema financiero actual, permitiendo avanzar hacia un modelo de operación más autosustentable”.

El Gobierno defiende que estas alianzas y el patrocinio de las estaciones y bicicletas son la vía para “optimizar el servicio, incorporar nueva tecnología y promover la movilidad sustentable sin depender únicamente de los fondos públicos”.

Las empresas interesadas tienen plazo para la entrega de los sobres con sus ofertas hasta el 23 de octubre de 2025 a las 12.