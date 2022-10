El escenario de los festejos fue la Plaza de Armas del Ministerio de Seguridad, donde las autoridades distinguieron al personal por el cumplimiento de su labor.

El Gobernador Rodolfo Suarez encabezó junto al ministro de Seguridad, Raúl Levrino, el acto por la celebraciones de los 212 años de la Policía de Mendoza. Además, las autoridades entregaron distinciones a los uniformados destacados por el cumplimiento del deber.

Estuvieron presentes el vicegobernador, Mario Abed; el procurador general, Alejandro Gullé; el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Hugo Sánchez; el subsecretario de Relaciones Institucionales, Néstor Majul; el director general de Policías, Marcelo Calipo, y el subdirector general de Policías, Roberto Favaro.

“Quiero reconocer que este trabajo que llevan adelante lo hacen en un país donde la conflictividad social es muy alta y la situación económica nos pega a todas las familias”, destacó el Gobernador al iniciar su discurso. Además, reconoció las diversas dificultades que genera la situación económica actual en el marco del servicio que presta la Policía.

En el 212° Aniversario de la Creación de la Policía de Mendoza, mi afectuoso saludo a cada uno de sus miembros. pic.twitter.com/FoEGRJMSmz — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) October 20, 2022

En ese sentido, Suarez dejó en claro que desde el Gobierno “quisiéramos que las condiciones de trabajo para ustedes sean las más óptimas posibles en todos los aspectos, pero cuesta realmente traer cosas del extranjero, mejores tecnologías y equipamientos. Esta situación económica genera mayor delito y en definitiva el rol de ustedes adquiere mayor importancia”.

Para finalizar, el mandatario recordó que cuando Alfredo Cornejo asumió la gobernación, “se encontró con una policía sin recursos, con problemas, sin tecnología ni infraestructura, y estamos revirtiendo esa situación. Este es el propósito que tenemos quienes estamos en la conducción política”.

Una fecha especial

La Policía de Mendoza tuvo sus inicios el 20 de octubre de 1810, día de la emisión del primer bando conteniendo disposiciones sobre contravenciones policiales por parte del coronel don José Moldes, primer teniente gobernador de Mendoza designado por la Junta de Buenos Aires, quien asumió funciones el 16 de agosto de ese año.

Distinciones entregadas

Premio Gobernador de la Provincia

Policía Científica

Premio Vicegobernador de la Provincia

Jefatura de Policía Distrital de Seguridad Cinco

Premio Ministro – Medalla Plateada

Comisario Inspector P.P. Gilberto Adrián, Amaya Maya Páez

Subcomisario P.P. Alejandro Daniel Ávila Altamiranda

Subcomisario P.P. Claudio Gabriel Martin, Aranda Cuenca

Subcomisario P.P. Lucas Matías, Medina Muñoz

Of. Principal P.P. Erica Paola, Diaz Saavedra,

Of. Principal P.P. Anibal Gonzalo, Fuertes Cara

Of. Principal P.P. Lucas Nicolás Ferrer Baigorria

Auxiliar 1° P.P. Armando Ariel Subia Tarija

Premio Subsecretario – Medalla de Bronce

Subcomisario P.P. David Ariel Julián Diaz

Of. Principal P.P. Roberto Carlos Victoria Urbani

Of. Principal P.P. Pedro José Guevara Rial

Of. Subayudante P.P. Florencia Rocio Ortiz Quiroga

Auxiliar 2° P.P. Diego Rodrigo Olivares Godoy

Auxiliar 1° P.P. José Hernán Muñoz Muñoz

Auxiliar 1° P.P. Miguel Fernando Castro Olivera

Auxiliar P.P. Jorge José Antonio Carranza

Auxiliar P.P. Bettina Gisel Soria Martinez

Premio Director General de Policías

Dirección Investigaciones

Premio San Ignacio Loyola

Auxiliar Carlos Pavez – Asistencia al Policía