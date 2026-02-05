El Gobernador se expresó sobre la reforma laboral y su impacto en Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo salió a respaldar públicamente la reforma laboral que se debate en el Senado de la Nación y confirmó que el presidente Javier Milei visitará Mendoza el próximo 18 de febrero. Las definiciones las realizó tras participar de la firma de acuerdos entre la provincia y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

En ese contexto, Cornejo ratificó que la visita presidencial se enmarca en el denominado “Tour de la Gratitud”, una serie de recorridas que Milei viene realizando por distintas provincias y ciudades del país. “Milei va a venir el 18 de febrero”, afirmó el mandatario, al tiempo que explicó que se trata de una gira de agradecimiento por el respaldo electoral obtenido en octubre.

Según detalló, Mendoza fue uno de los distritos donde la propuesta presidencial obtuvo su mejor resultado, con un alto porcentaje de votos y una amplia diferencia sobre el segundo. Aunque aún no está definido el formato exacto de la agenda, adelantó que se prevé una recorrida y una caravana para que el presidente tenga contacto directo con la gente, replicando la modalidad utilizada en otros puntos del país.

De acuerdo a lo que trascendió, la actividad se concentraría en el departamento de Maipú, uno de los seis municipios mendocinos donde el próximo 22 de febrero se renovará la mitad del Concejo Deliberante.

En paralelo, Cornejo fijó una postura clara sobre la reforma laboral y aseguró que acompaña la iniciativa pese al impacto que tendrá en la recaudación provincial. “Tengo una posición favorable a la modernización laboral. Trabajamos estos cambios en el Consejo de Mayo, con iniciativas incluso elaboradas por mi propio equipo”, sostuvo.

El gobernador reconoció que toda baja impositiva afecta inicialmente a las arcas del Estado, pero remarcó que el dinero que deja de recaudar el Estado queda en manos del sector privado, lo que consideró un efecto positivo para la economía. “Lo importante es analizar dónde termina ese dinero”, explicó.

No obstante, Cornejo planteó que la reforma laboral debería ir acompañada de una reforma fiscal integral, con una revisión profunda del sistema tributario. “No sé si el Impuesto a las Ganancias es el mejor tributo para bajar. Hay otros impuestos nacionales distorsivos que no se han tocado”, señaló, y remarcó que reducir la presión impositiva implica una decisión política de fondo.

De esta manera, el mandatario provincial alineó su discurso con el rumbo económico del Gobierno nacional y volvió a mostrar sintonía política con el presidente, a días de una visita que promete fuerte impacto político en la provincia.