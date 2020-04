El Gobernador pedirá la flexibilización de la cuarentena en zonas sin riegos de Covid-19

El gobernador buscará regular el aislamiento con protocolos sanitarios en lugares donde no hay riesgo de contagio comunitario.

El gobernador Rodolfo Suarez entregará al Gobierno nacional un documento detallando regiones de la provincia donde podría flexibilizarse la cuarentena, aunque la última palabra para decidir la tendrá el presidente Alberto Fernández. Esto se acordó el martes, durante la extensa reunión que mantuvieron los mandatarios provinciales con el jefe del Estado.

“El gobernador va a elevar regiones, sectores en particular, con protocolos donde no hay riesgo de contagio comunitario, pero la decisión está centralizada en la Nación”, sostuvo el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, quien también participó en la videoconferencia.

La idea es que se “vaya retomando” la actividad económica en las zonas donde no hay riesgos. Si bien el Gobierno provincial no dejó trascender cuáles serían los lugares que propondrán exceptuar, se sabe, por ejemplo, que en el Valle de Uco, hasta el momento, no se han registrado casos positivos de coronavirus, mientras que en el sur recién se registró el primero el miércoles en Malargüe.

Además, para tomar esas decisiones y establecer las zonas sin riesgo, es que el gobernador le pidió al presidente que se realicen más análisis para determinar los casos de coronavirus. Con los resultados en mano, se puede ser más “criterioso”, enfatizó el Ejecutivo.

“Suarez le manifestó la importancia de realizar más cantidad de testeos para tomar decisiones y saber en qué comunidades hay que ser más estrictos y dónde se puede relajar. Básicamente, para tomar decisiones más eficientes”, explicó Nieri.

En torno a esto es que la Provincia viene trabajando en estos días en los protocolos sanitarios para evitar contagios en las diversas actividades que, poco a poco, podrían ir reanudándose, como la construcción, el comercio y los servicios, las industrias manufacturera y alimenticia, la gastronomía, la hotelería y la cosecha de diferentes productos, entre otras.

Asistencia financiera

Ante el desplome de la recaudación y como consecuencia la crisis que deberán enfrentar las provincias, la Nación se comprometió a asistir a las jurisdicciones con $120.000 millones . En el caso de Mendoza, en un primer desembolso de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) recibirá $827 millones de pesos.

“Es una ayuda importante, pero la caída de la recaudación es muy superior a ese monto. Sin dudas, lo peor está por venir. Abril y mayo van a ser meses con un cierre más fuerte. De todas maneras, es una asistencia considerable que incluye ATN y la posibilidad por $60.000 millones que se irán distribuyendo en el tiempo”, añadió Nieri.

Asimismo, se espera que el Gobierno nacional otorgue préstamos a las provincias para atender el desequilibrio financiero.

Barbijos

Respecto de la obligatoriedad de usar barbijos en la vía pública, como lo dispusieron algunas provincias e incluso el departamento de General Alvear, Nieri dejó en claro que la “prioridad” del uso la tiene el sistema sanitario.

“No hay oferta en el mundo que alcance para la demanda actual de insumos críticos, por eso tienen que ser afectados al sistema sanitario”, remarcó el funcionario.

Pandemia

El drama de la pandemia en Mendoza, con nombre y apellido

Laura es la esposa de Mario, la cuarta víctima fatal por coronavirus en Mendoza y la segunda más joven del país. La historia desde que la pareja volvió de España. Y una advertencia: «Esto le puede tocar a cualquiera».

Por: Jorge Hirschbrand jorgeh@elsol.com.ar @Jorge_Hirsch

“Tengan miedo. Además de precaución y cuidados en la higiene, tengan miedo. Es algo peligroso y tienen que entenderlo”. La que habla desde su habitación en el hospital Del Carmen es Laura Villegas, una de las personas que dio positivo el test de COVID 19 en Mendoza. Pero no es cualquier paciente: es la esposa de Mario Caridad, el hombre de 44 años que esta semana se convirtió en la cuarta víctima fatal por coronavirus en Mendoza.

El relato de Laura sirve como experiencia en todo sentido; para saber cómo se manifiesta el virus, para conocer el derrotero de cada persona que presenta síntomas y para, sobre todo, entender que detrás de los números que se presentan a diario en los partes médicos del Ministerio de Salud, hay historias de vida.

“Mario era una persona sanísima. Su médico siempre le decía que lo envidiaba por los resultados de los análisis de rutina que se hacía. Nunca fumó, no tenía colesterol ni diabetes ni nada. Apenas si alguna vez tomaba una copa de vino”, recordó para desmentir que en el caso de su esposo haya existido una comorbilidad y para advertir que, más allá de que existen grupos de riego definidos, el coronavirus le puede provocar la muerte a cualquiera.

Paradójicamente, Laura tiene antecedentes asmáticos. Cualquiera hubiese pensado que, una vez que se confirmó que la pareja se había contagiado, ella se llevaría la peor parte. Actualmente se recupera en el hospital Del Carmen. Le han hecho cuatro pruebas: la primera fue positiva, la segunda negativa y las últimas dos confirmaron que aún tiene carga viral. Por eso, seguirá unos días más en observación.

El fallecimiento de Mario Caridad generó conmoción por varios motivos. Primero, era un hombre reconocido y admirado en el ambiente de la industria del conocimiento. Era ingeniero en software y se dedicaba a la arquitectura, diseño y desarrollo de programas. De su cabeza salió una de las herramientas más usadas a nivel mundial para la administración de empresas. Fue uno de los pioneros del Polo TIC y un activo y querido colaborador del movimiento católico de “Schoenstatt”

Laura lo describió como un hombre justo, brillante y extremadamente generoso: “Es la persona más excepcional que conocí en mi vida. Le encantaba estar informado; buscaba siempre el detalle, no le gustaban las imprecisiones. Muchas veces le dolía el mundo cuando veía que las cosas se hacían mal. Su mente se relaja solamente cuando se pone a ver series o esas cosas. Hasta me puse celosa de Netflix”, bromea. Las conjugaciones verbales no son casuales: el pasado y el presente se mezclan por cuestiones lógicas. Laura y Mario trabajaban juntos, se conocieron hace 15 años y estaban por cumplir 10 de casados.

El segundo motivo que impactó del caso de Mario fue su edad y la inexistencia de una enfermedad de base. Fue un llamado de atención para muchos que piensan que el COVID-19 es un virus que sólo afecta a una parte de la población y que aún pone en duda el valor de la cuarentena.

No está claro dónde se contagiaron. Habían viajado a Barcelona y la declaración de la pandemia, la cuarentena obligatoria y la suspensión de vuelos hacia Argentina los encontró en tierras catalanas. Como pudieron, lograron subirse a un avión que los trajo hacia Chile y de allí a Mendoza. “Le tengo que agradecer a Dios y a la Virgen María por haber podido regresar. A nadie más. Nadie nos ayudó. Ni el consulado ni nadie. Estuvimos muchas horas en aeropuertos, tanto en España como en Chile, expuestos al riesgo que eso implicaba”, relató Laura.

Una vez en su casa, la pareja se autoaisló. Cumplieron con la cuarentena y con todas las recomendaciones de higiene hasta que, a los tres días, ambos empezaron a sentirse mal y a tener líneas de fiebre.

Cinco días más tarde, cuando el paracetamol que le prescribieron para controlar la fiebre ya no hacía efecto y Laura comenzó a evidenciar una suerte de silbido al respirar, fueron internados. Ella primero y él unas horas después. A esa altura, Mario ya había empezado con tos. Recién ahí les hicieron el hisopado correspondiente. El resto de la historia el conocida.

“Es importante que se revisen los protocolos -advirtió Laura-. Saber si se están haciendo las cosas bien o no. El virus aparece de un momento para el otro y está claro que hay pacientes en los que no se puede esperar. Esto le puede tocar a cualquiera. Yo era una obsesiva con la higiene y aún así no pudimos evitarlo. Hay que tener miedo porque es algo muy peligroso y, si no dan cuenta, puede ser muy tarde”.











