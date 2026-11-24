El Concejo Deliberante de Godoy Cruz aprobó el Presupuesto municipal 2027 con diez votos a favor y uno en contra. El único rechazo fue del bloque Unión por la Patria-PJ, en una votación que le permitió al intendente Diego Costarelli contar con la herramienta financiera para planificar la gestión del próximo año.

En el detalle de la votación, queda claro que Jorge Magnaghi, el concejal del sector de Luis Petri, espacio que casi se ofrece piñas con el cornejismo en la Legislatura por el endeudamiento provincial, avaló la propuesta para Godoy Cruz. Es cierto que no había pedido de endeudamiento, pero si todo seguía igual de tenso, probablemente el edil petrista hubiese votado de otra forma.

La pauta presupuestaria contempla un superávit corriente de $18.276 millones, equivalente al 11,19% del total. Según los lineamientos presentados por el Ejecutivo, el objetivo es sostener los servicios municipales, financiar obras y mantener las políticas sociales sin solicitar autorización para contraer nueva deuda.

Uno de los rubros de mayor peso será la obra pública. El Plan de Obras 2027 tendrá asignados $36.645 millones, el 22,44% del presupuesto. Los fondos estarán destinados al mantenimiento de la infraestructura existente y a nuevos proyectos de desarrollo urbano.

En tanto, las áreas de Educación, Empleo, Salud y Desarrollo Social concentrarán $31.271 millones, equivalentes al 19,15% de los recursos. El Ejecutivo también prevé que esas partidas puedan ampliarse durante el año, de acuerdo con las necesidades socioeconómicas que surjan.

Costarelli defendió la planificación financiera como una herramienta para sostener la actividad municipal en un contexto económico complejo. El intendente sostuvo que el superávit permitirá contar con margen para afrontar contingencias y mantener las inversiones sin recurrir a endeudamiento.

Con la aprobación del Concejo, Costarelli tendrá definido el esquema de ingresos y gastos para 2027. La votación dejó claro que hubo acuerdo entre petristas y radicales, algo que debería verse mañana en la Legislatura.