El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) acordaron conformar una comisión técnica para ordenar los trámites jubilatorios de los docentes alcanzados por la cláusula J del acuerdo paritario de 2024.

El objetivo, tanto del Gobierno como del gremio que conduce Gustavo Correa es establecer un procedimiento administrativo claro y coordinar las gestiones entre la Dirección General de Escuelas (DGE), la oficina de Certificaciones y la ANSES.

El acta fue firmada por representantes del Ministerio de Educación y del gremio. Según informó el ministro Tadeo García Zalazar, la comisión comenzará a trabajar el próximo 1 de diciembre y tendrá un plazo de 30 días para elevar una propuesta concreta que determine los requisitos, los tiempos y los pasos que deberán seguir los docentes que iniciaron sus trámites.

El entendimiento apunta a resolver una situación que generó preocupación entre trabajadores próximos a jubilarse. La cláusula J, incorporada al acuerdo paritario del 19 de abril de 2024, estableció condiciones vinculadas al salario mínimo neto provincial docente garantizado y contempló su transformación en remunerativo para determinados trabajadores, con impacto en los aportes y en el cálculo de los futuros haberes previsionales.

En octubre, el SUTE había presentado reclamos formales ante el Gobierno provincial para exigir la rectificación de los aportes jubilatorios. El sindicato advirtió que los montos correspondientes a esa cláusula no habían sido declarados correctamente, lo que podía perjudicar el cálculo de las jubilaciones de los docentes que habían manifestado su voluntad de acceder al beneficio.

El planteo gremial incluía la corrección del Formulario 931 y la apertura de una mesa técnica para establecer cómo debía instrumentarse el cumplimiento de los acuerdos paritarios. La discusión, por lo tanto, no se limita a ordenar papeles: involucra el reconocimiento de aportes que inciden directamente en los derechos previsionales de los trabajadores.

La comisión que comenzará a funcionar en diciembre deberá definir un circuito que permita coordinar la documentación y las certificaciones necesarias con ANSES, además de establecer criterios comunes para evitar demoras y presentaciones incompletas.

Por ahora, el acuerdo no implica que los trámites pendientes queden resueltos ni fija una fecha para la jubilación de los docentes alcanzados. El primer compromiso concreto es que en un mes exista una propuesta de procedimiento que permita dar previsibilidad a quienes esperan completar su retiro laboral.

El avance representa un entendimiento entre el Gobierno escolar y el SUTE sobre un reclamo que había llegado a instancias formales. La aplicación efectiva de lo acordado dependerá ahora de que la comisión logre traducir ese compromiso en un mecanismo administrativo que garantice el reconocimiento de los derechos previsionales.